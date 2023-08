Disney Plus drożeje w Polsce. Nowe ceny od grudnia

Disney Plus podnosi ceny dla użytkowników w Europie. Nowe stawki abonamentu wejdą w życie 6 grudnia i obejmą także Polskę. To nie będzie więc dobry prezent od świętego Mikołaja. Wcześniej Disney Plus ogłosił zamiar wprowadzenia zakazu współdzielenia kont. Dokładnie takiego samego, jaki w maju wprowadził Netflix.

Zdjęcie Ile będzie kosztować abonament Disney Plus w Polsce? / 123RF/PICSEL