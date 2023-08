Disney Plus idzie w ślady Netflixa. Koniec współdzielenia konta

W połowie roku Netflix wprowadził — między innymi w Polsce — zakaz współdzielenia kont. Co prawda jest na to sposób, który umożliwia sama platforma, ale takie rozwiązanie nie do końca podoba się widzom. Rozwiązaniu Netfliksa przyglądają się konkurenci. Czy Disney Plus zakaże współdzielenia kont?

Zdjęcie Disney Plus zakończy współdzielenie kont? / 123RF/PICSEL