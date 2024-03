Dzień Mężczyzn na Netflix. Fajne filmy z ciekawymi bohaterami

Spis treści: 01 Jaki prezent na Dzień Mężczyzn? Fajne filmy do obejrzenia w weekend z okazji 10 marca

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn celebrowany jest w wielu państwach w listopadzie, ale w Polsce święto to przypada na 10 marca. Tradycja obchodzenia tego dnia została zapoczątkowana w 1999 r. w Trynidadzie i Tobago.

W 2024 roku panowie w Polsce obchodzą swój dzień w weekend, więc tym bardziej można nieco sobie pofolgować i leniwie spędzić niedzielę, celebrując okazję. Warto złożyć życzenia partnerom, rodzinie i przyjaciołom, a do tego wręczyć jakiś upominek. Fajną propozycją prezentu może się okazać organizacja seansu filmowego. Oto filmy, które polecamy na wieczór 10 marca.

Seans filmowy na Dzień Mężczyzn? Brzmi fajnie, w dodatku można nieźle urozmaicić repertuar, bo serwisy strumieniujące, takie jak Disney+, HBO Max, Netflix czy Prime Video, jak i wiele innych źródeł, oferują ogrom rozmaitych filmów z ciekawymi bohaterami.

W sieci można obejrzeć np. "Pulp Fiction", "Fight Club", "Diunę", różne odsłony Batmana, takie jak "Batman - początek", "Mroczny Rycerz", czy "Mroczny Rycerz powstaje", znajdzie się sporo historii na faktach, np. "Beksińscy. Album wideofoniczny", czy "Pianista", a także nowości, takie jak "Astronauta".

Podpowiadamy, jakie filmy z różnych kategorii warto obejrzeć podczas seansu filmowego z okazji Dnia Mężczyzn w weekend, 10 marca.

1. Joker

Film "Joker" z 2019 r. w reżyserii Todda Phillipsa to już klasyk, produkcja z Joaquinem Phoenixem w roli głównej została doskonale odebrana na całym świecie i wciąż jest chętnie oglądana. Według rankingu Filmwebu to najlepszy film 2019 roku (drugie miejsce zajęła również ciekawa produkcja "Parasite"). Teraz film o początkach kariery superprzestępcy z Gotham City, mrocznej postaci z barwnego uniwersum DC, jest dostępny do obejrzenia także w ramach abonamentu Netflix.

2. Rzut życia

Sportowy komediodramat z Adamem Sandlerem, popularnym amerykańskim aktorem i komikiem, który gra również w nowości Netflixa "Astronauta". "Rzut życia" to film z 2022 roku, a głowny bohater, w którego wciela się wspomniany aktor, jest wieloletnim łowcą talentów. Mężczyźnie nie idzie najlepiej i rujnuje sobie karierę, po drodze przeżywając mnóstwo przygód, które osadzone są w świecie sportu. Na ekranie pojawia się sporo gwiazd związanych z NBA. Obraz zbiera bardzo dobre oceny, szczególnie od widzów płci męskiej.

3. Bękarty wojny

Film wojenny z 2009 r. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Quentin Tarantino. W obsadzie znaleźć można natomiast Brada Pitta, Eliego Rotha, Christophera Waltza, czy Michaela Fassbendera. Pokazy filmu organizowano nawet z ramienia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w ramach cyklu "Zagłada. Poszukiwanie języka filmowego. Przegląd komediodramatów o Holokauście". W zapowiedzi napisano, że to "fantazja na temat spektakularnej i krwawej zemsty za Holokaust na granicy kiczu i makabreski". Obraz został doskonale oceniony przez publiczność na całym świecie, padły też głosy, że Christopher Waltz rolą pułkownika Hansa Landa stworzył jedną z najlepszych męskich kreacji w historii kina.

4. Morderstwo w Orient Expressie

Ekranizacja słynnej powieści kryminalnej Agathy Christie. Postać detektywa Herkulesa Poirota inspirowała i nadal inspiruje mnóstwo fanów na całym świecie. Tym razem ekspert stara się rozwikłać zagadkę kryminalną z najsłynniejszego pociągu świata. "Morderstwo w Orient Expressie" z 2017 r. zostało wyreżyserowane przez wielokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. W obsadzie znaleźli się m.in. Kenneth Branagh, Tom Bateman i Johnny Depp.

5. Śnieżne bractwo

Wstrząsający film z grudnia 2023 r. oparty na prawdziwej historii, który pokazuje, jak w obliczu katastrofy zachowują się ludzie, jakie towarzyszą im myśli i decyzje. W 1972 r. drużyna rugby wybiera się samolotem do Chile, jednak maszyna rozbija się w samym sercu Andów. Pasażerowie, którzy przeżyli katastrofę, muszą uciekać się do ekstremalnych zachowań i środków, aby wyjść cało z opresji. Produkcja zyskała miano "jednego z najlepszych filmów survivalowych".

Wśród propozycji na Dzień Mężczyzn 10 marca 2024 r. znajdują się zarówno kryminały, komedie, jak i filmy akcji, ale niezależnie od tego, co wybierzemy, w każdym z polecanych filmów w głównych rolach pojawiają się ciekawi bohaterowie.

