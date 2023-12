Trudno wyobrazić sobie święta bez Kevina, a jak tylko była taka próba, to internauci szybko przygotowali petycję i Polsat wyemitował film. Okres świąteczny to jednak kilka dni, które trzeba zapełnić różnymi produkcjami. A te powtarzają się corocznie, stając się kolejną, polską tradycją. Jakie to są tytuły? Przejdźmy więc po kolei, przyglądając się tym kultowym, obecnym praktycznie za każdym razem. Jest to też doskonała oferta dla tych, którzy mimo świąt chcą popatrzeć w ekran telewizora nie tylko na Kevina.

Na nich zawsze można liczyć - filmy w święta

Każda stacja ma swoje ulubione tytuły. Do Polsatu oczywiście należy Kevin, ale zarówno TVP, jak i TVN też mają faworytów. Musicie przyznać, ze większość z produkcji zupełnie inaczej odbiera się w święta, niż w ciągu roku. Co zatem obejrzeć w święta w TV?

Sami swoi - niedziela, 24.12, godz. 19:55 - TVP HD

Przygody dwóch rodzin, które nie darzą się sympatią. Ciągłe konflikty nakręcają rywalizację między Kargulem i Pawlakiem, a dzieli ich tylko drewniany płot. Dzięki olbrzymiej popularności filmu telewizja Polsat podjęła się jego koloryzacji w 2001 roku. Było to wtedy duże przedsięwzięcie, dzięki czemu możemy teraz cieszyć się odświeżoną wersją.

Fred Claus, brat świętego Mikołaja - Wigilia, 24.12, godz. 14:50 - TVN, poniedziałek, 25.12, godz. 15:55 - TVN Fabuła

Kultowa produkcja z 2007 roku. Przygody brata Świętego Mikołaja, Freda Clausa wyreżyserował David Dobkin. Bohater to zupełne przeciwieństwo sławnego brata i stara się to udowodnić na każdym kroku. Mieszka w Los Angeles i prowadzi dość rozrywkowy styl życia. Kiedy trafia do aresztu, na pomoc przychodzi Mikołaj i robi wszystko, aby uwolnić Freda.

Jak rozpętałem II wojnę światową - sobota, 30.12, godz. 20:00 - TVP Seriale

Kolejny tytuł od naszych rodzimych twórców. Współcześnie produkcja ta oznaczona by była zapewne jako mini serial, jednak jest to trylogia, składająca się z trzech filmów. Komedia wojenna, która została wyprodukowana w 1969 roku, opowiada o losach polskiego żołnierza, Franciszka Dolasa. Ten na skutek dziwnych wydarzeń odniósł wrażenie, że... rozpętał II wojnę światową.

Kevin sam w domu - Wigilia, 24.12, godz. 20:00 - Polsat

Tego tytułu nie trzeba przedstawiać nikomu. Kevin jest od wielu już lat gościem w naszych domach w okresie świąt. Przygody 8-letniego bohatera zna cała Polska, a mimo to odruchowo odpalamy TV. "Kevin sam w domu" to opowieść o młodzieńcu, który przez nieuwagę rodziców w czasie świąt zostaje sam w wielkim domu, na przedmieściach Chicago. Z początku wydaje się na szczęśliwego, jednak czar pryska, kiedy po okolicy zaczyna grasować para złodziejaszków. Kevin postanawia stawić im czoła i bronić swojego domu.

Listy do M. (seria)

Listy do M. - sobota 23.12, godz. 20:00 - TVN 7, sobota 30.12, godz. 16:45 - TVN

- sobota 23.12, godz. 20:00 - TVN 7, sobota 30.12, godz. 16:45 - TVN Listy do M. 2 - niedziela 24.12, godz. 20:00 - TVN 7, sobota 30.12, godz. 21:15 - TVN

- niedziela 24.12, godz. 20:00 - TVN 7, sobota 30.12, godz. 21:15 - TVN Listy do M. 3 - poniedziałek 25.12, godz. 20:00 - TVN 7, niedziela 31.12, godz. 16:50 - TVN

- poniedziałek 25.12, godz. 20:00 - TVN 7, niedziela 31.12, godz. 16:50 - TVN Listy do M. 4 - wtorek 26.12, godz. 20:00 - TVN 7, niedziela 31.12, godz. 20:00 - TVN

Bez tej produkcji również ciężko sobie wyobrazić święta w Polsce. Seria filmów, która przez niektórych nazywana jest po prostu serialem (5 części), przedstawia nam zimę w Polsce, jakiej dawno już nie było: białą, słoneczną, piękną. Znakomita obsada z czołówką polskich aktorów, od lat już zabiera nas w magiczny, świąteczny nastrój.

Grinch - Wigilia, 24.12, godz. 17:20 - TVN

Grinch to film z 2018 roku, który powstał na podstawie książki Seussa z 1957 roku. Jest to historia zielonego stworka, który mieszka w jaskini niedaleko Ktosiowa. To, czego jest znany to fakt, że nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Jako cel stawia sobie kradzież wszystkich dekoracji i prezentów ze swojego miasteczka. Czy mu się to uda?



W pustyni i w puszczy - poniedziałek, 25.12, godz. 05:15 - TVP 1, wtorek, 26.12, godz. 10:50 - Kino Polska

"W pustyni i w puszczy" to film z 2001 roku oparty na powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule. Produkcja to remake oryginalnego filmu z 1973 roku. Opowiada o losach dwojga polskich dzieci: Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison. Zostali oni porwani przez Beduinów, następnie wędrują przez pustynię i puszczę, walcząc z naturą i przeciwnościami losu.

Święta last minute - Wigilia, 24.12, godz. 15:30 - TV4, poniedziałek, 25.12, godz. 22:55 - Polsat, wtorek, 26.12, godz. 19:00 - TV4



Kultowe przygody Luthera i Nory, którzy decydują się na wyjazd na Karaiby. Powód jest prosty - nie chcą spędzać świąt razem, gdyż ich córka wyjechała na studia. Wszystko się zmienia, kiedy córka informuje w wigilię rodziców, że zmieniła zdanie i ich odwiedzi. Norze i Lutherowi pozostaje 12 godzin na przygotowanie wieczerzy.

Król Lew - wtorek, 26.12, godz. 20:00 - Polsat, środa, 27.12, godz. 08:05 - Polsat



Wzruszająca przygoda, która w latach 90. podbiła serca zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Wtedy Disney przygotował wersję animowaną, a w 2019 doczekaliśmy się remake'u, który zachwyca widokami i jakością. Przygody Simby, młodego lwa, który jest szykowany do przejęcia tronu to znakomita historia na świąteczny okres.

Dzień świstaka - czwartek, 28.12, godz. 13:25 - Polsat Film

Dzień świstaka to film z 1993 roku, jednak do dzisiaj cieszy się dużą popularnością. Opowiada przygody zgorzkniałego prezentera pogody, Phila Connorsa (Bill Murray). Po corocznej relacji ze Święta Świstaka zostaje uwięziony w pętli czasu, przez co każdego ranka zaczyna swój dzień tak samo. Niespodziewana sytuacja odmienia jego życie.