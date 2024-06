Gorące nowości na Netflix. Co warto obejrzeć w weekend?

Netflix przyzwyczaił nas, że niemal każdego dnia otrzymujemy nowe propozycje do obejrzenia. W ostatnich dniach do swojej biblioteki platforma dodała wiele świetnych nowości. Ze wszystkich wybraliśmy dla Was pięć najciekawszych. Wśród nich jest polska produkcja, która może okazać się prawdziwym hitem. Zobacz, co możesz obejrzeć w najbliższy weekend.

Zdjęcie Co nowego dodał Netflix do swojej biblioteki? / mousefamily / 123RF/PICSEL