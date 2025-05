Hit prosto z kina wchodzi do streamingu. Podano datę premiery

Musical "Wicked" podbił kina na całym świecie. To najbardziej dochodowa adaptacja broadwayowska wszech czasów. Właśnie ogłoszono, że wkrótce trafi do serwisu SkyShowtime. Olśniewające muzyczne widowisko nagrodzone dwoma Oscarami trafi do streamingu 6 lipca.