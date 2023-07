Spis treści: 01 Ile kosztuje SkyShowtime w 2023 roku? Cena na miesiąc i rok

02 SkyShowtime w Polsce. Na ile urządzeń, co z dzieleniem konta?

03 Co jest w ofercie SkyShowtime? Biblioteka filmów i seriali

04 Aplikacja SkyShowtime. Jakość obrazu i dźwięku

Ile kosztuje SkyShowtime w 2023 roku? Cena na miesiąc i rok

Cena to jeden z najważniejszych czynników decydujących o przystąpieniu do danej platformy streamingowej. W przypadku SkyShowtime, która zadebiutowała na naszym rynku w połowie lutego 2023 roku, ceny okazały się zgodne z przewidywaniami. W zależności od wybranej metody rozliczenia za korzystanie z serwisu trzeba zapłacić:

24,99 zł - przy rozliczeniu miesięcznym,

- przy rozliczeniu miesięcznym, 198,99 zł - przy opłaceniu abonamentu na rok z góry (w przeliczeniu 16,58 zł/miesiąc).

W początkowym okresie działalności platforma proponowała bardzo atrakcyjną ofertę dla nowych klientów - 50% zniżki na abonament na zawsze. Oznacza to, że osoby, które się pospieszyły (oferta wygasła 11 kwietnia 2023 roku), będą mogły korzystać ze SkyShowtime za jedyne 12,49 zł miesięcznie.

Od 12 kwietnia 2023 r. wprowadzono za to 7-dniowy okres próbny. Oznacza to, że w ciągu tygodnia można z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Daje to wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z ofertą.

Jak anulować subskrypcję SkyShowtime? Jeśli nie chcesz już korzystać z oferty:

zaloguj się na swoje konto SkyShowtime,

znajdź sekcję "Plany i płatności", a następnie wybierz "Anuluj subskrypcję",

potwierdź, że chcesz kontynuować, naciskając przycisk "Anuluj plan".

Należy jednak pamiętać, że jeśli skorzystałeś z oferty promocyjnej (-50% na abonament na zawsze), utracisz prawo do korzystania z niej. Oznacza to, że jeśli po pewnym czasie zmienisz zdanie i zechcesz wznowić subskrypcje, będzie naliczana pełna opłata.

SkyShowtime w Polsce. Na ile urządzeń, co z dzieleniem konta?

Wielu użytkowników interesuje także możliwość dzielenia konta z bliskimi. Jest to "gorący" temat szczególnie od momentu ogłoszenia przez Netflixa zmiany polityki w tym zakresie. Na jednym koncie SkyShowtime można stworzyć do 5 profili użytkowników. Istnieje możliwość utworzenia bezpiecznych profili dla dzieci z kontrolą rodzicielską.

Oglądanie jest możliwe jednocześnie na trzech urządzeniach. Nie ma przy tym ograniczeń co do ich lokalizacji. Ponadto wybrane filmy czy seriale można pobrać na swoje urządzenie, aby następnie móc oglądać je w trybie offline (bez dostępu do internetu).

Co jest w ofercie SkyShowtime? Biblioteka filmów i seriali

O atrakcyjności danej platformy streamingowej w największym stopniu świadczy jednak jej oferta. Jak jest w przypadku SkyShowtime?

W bibliotece SkyShowtime znajdują się produkcje pochodzące od:

Sky,

NBC Universal,

Universal Pictures,

Paramount Pictures,

Paramount+,

Nickelodeon,

Showtime,

Peacock,

DreamWorks Animation.

W praktyce oznacza to dostęp m.in. do takich tytułów jak “Top Gun: Maverick" czy “Jurassic World Dominion", a także inne filmy z serii "Jurassic Park".

Dostępne filmy obejmują też klasyki, jak: "Indiana Jones", "Ojciec Chrzestny", "Szczęki", "Pulp Fiction" czy "Grease".

Ponadto znalazło się w niej wiele filmów dla całej rodziny, zarówno tych klasycznych (jak "E.T.", "Beethoven", "Shrek"), jak i zdecydowanie nowszych, ale równie dobrze znanych (takich jak "Minionki" czy "Sing" oraz "Sing 2").

Na subskrybentów czekają także takie produkcje jak "Wiking" z Alexandrem Skarsgårdem, Nicole Kidman, Anyą Taylor-Joy i Bjork.

Oferta seriali również może przypaść do gustu wielu osobom. Obejmuje ona m.in. niedostępny na żadnej innej platformie w Polsce świetny "Yellowstone" z Kevinem Costnerem. Duże zainteresowanie wzbudza te wyprodukowany przez Paramount+ "Tulsa King", w którym główną rolę gra Sylvester Stallone.

Oferta obejmuje także popularne wśród polskich widzów pozycje takie jak:

"Szpital New Amsterdam",

"Californication",

"The Office",

"Miasteczko Twin Peaks",

serię CSI.

Ponadto w SkyShowtime znalazły się wszystkie sezony "Downton Abbey" oraz film "Downton Abbey: Nowa Epoka".

SkyShowtime planuje też publikację lokalnych produkcji. Pierwszym polskim serialem w ofercie platformy jest przejęta od HBO Max "Warszawianka" według scenariusza Jakuba Żulczyka i z Borysem Szycem w roli głównej (a także Krystyną Jandą czy Jerzym Skolimowskim). Ofertę SkyShowtime można przejrzeć w przeglądarce bez logowania się na konto.

Aplikacja SkyShowtime. Jakość obrazu i dźwięku

W jaki sposób można korzystać z platformy SkyShowtime? Aplikacja jest dostępna na:

Android TV (od wersji 6.0),

Apple TV HD (4 generacja i nowsze),

telewizory LG (webOS 3.5 i nowsze),

telewizory Samsung (z roku 2017 i nowsze, Tizen 3.0 i nowsze),

Chromecast ,

, Google TV,

urządzenia z Androidem (tablety i telefony z Androidem 7.0 i nowszym),

urządzenia z iOS (tablety i telefony z iOS 13 i nowszym),

przeglądarki internetowe,

komputery z Windows, MacOS i Chrome OS.

Jak na razie aplikacja nie jest dostępna na konsolach PlayStation (4 i 5) i Xbox (One, Series X/S), ale niewykluczone, że takie rozwiązania pojawią się w przyszłości.

A co z jakością obrazu? Zaskoczeniem może być brak jakości Ultra HD 4K. Oferta SkyShowtime jest dostępna na razie tylko w jakości Full HD. Właściciele platformy obiecują jednak, że w przyszłości ma się to zmienić. Dźwięk jest natomiast obsługiwany w Dolby Digital 5.1.