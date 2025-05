ICEYE, który projektuje zakupione satelity to polsko-fińska firma, będąca właścicielem największej na świecie floty satelitów SAR (48). Wykorzystują one fale radarowe do tworzenia obrazów, co pozwala obejść zakłócenia wynikające np. ze złej pogody, zachmurzenia lub warunków nocnych. Stąd takie urządzenia są niezwykle istotne np. do monitorowania stanu klęski żywiołowej czy przeglądu sytuacji w regionie pilnując bezpieczeństwa. Dlatego z danych zbieranych przez satelity ICEYE korzysta już m.in. Centrum Sytuacyjne w Głównej Kwaterze NATO.