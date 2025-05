Google prezentuje mnóstwo nowości na Android Show

The Android Show: I/O Edition to zapowiedź nowości od Google, która odbyła się przed konferencją Google I/O 2025.

Konferencja Google I/O 2025 odbędzie się w dniach 20-21 maja. Na kilka dni przed tym wydarzeniem odbyło się The Android Show, gdzie gigant z Moutain View zaprezentował mnóstwo nowości obejmujących jego produkty. O systemie Android 16 przeczytacie w osobnym materiale . Zobaczmy, co jeszcze pokazano.

Wear OS 6 to nowy system dla smartwatchy

W trakcie The Android Show: I/O Edition Google zapowiedziało Wear OS 6 , czyli kolejną odsłonę własnego systemu dla smartwatchy. Nowe oprogramowanie wspiera ogłoszony język projektowania Material 3 Expressive , który w przypadku zegarków pozwoli tworzyć jeszcze lepsze aplikacje skupiające się na tarczy i bardziej angażujących kafelkach.

Wear OS 6 wprowadza także dynamiczne kolory znane z Androida, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie motywu. Google chwali się także udoskonaleniami z zakresu wydajności oraz zużycia baterii. W tym drugim przypadku czas pracy na jednym naładowaniu wydłużono o 10 proc .

Podczas The Android Show: I/O Edition Google zaprezentowało także przyszłość Gemini . Funkcje oparte na sztucznej inteligencji trafią w tym roku na kolejne urządzenia. Są to smartwatche z Wear OS, telewizory oraz systemy Android Auto dla samochodów.

Gemini ułatwi dostęp do funkcji AI na zegarkach w momencie, gdy telefon nie będzie pod ręką. Będzie to możliwe z poziomu urządzenia noszonego na nadgarstku. Natomiast w Androidzie Auto sztuczna inteligencja umożliwi lepszą interakcję bez używania rąk, a na telewizorach ułatwi odnajdywanie nowych treści do obejrzenia.