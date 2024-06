Lato w SkyShowtime. Filmowe i serialowe hity do pociągu i na plażę

Męcząca podróż pociągiem, dłużące się oczekiwanie na lotnisku, gorsza pogoda zmuszająca do pozostania w hotelu - te wszystkie sytuacje mogą być doskonałą okazją do tego, aby włączyć sobie jakiś fajny film czy serial. Z wakacyjną ofertą przychodzi m.in. serwis SkyShowtime. Co obejrzeć w SkyShowtime tego lata? Można przebierać zarówno w premierach, jak i w klasykach.

Co obejrzeć w SkyShowtime? Polecane filmy i seriale

Fanom wielkich emocji na ekranie SkyShowtime poleca premierę: miniserial Bargain (Aukcja). Pierwsze odcinki tego serialu będzie można obejrzeć od 4 lipca, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Po dramatycznym w skutkach trzęsieniu ziemi, ofiary, handlarze i kupujący ludzkie organy zostają uwięzieni w rozpadającym się budynku i podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę.

Premierę będzie mieć też kolejny sezon "Law & Order". 23 już część serialu zadebiutuje 5 lipca z pierwszymi odcinkami, a kolejne trafią do SkyShowtime jeszcze w sierpniu. Kryminał Dicka Wolfa pełen będzie historii zaczerpniętych z nagłówków gazet oraz kronik pracy policjantów i prokuratorów. Elitarni nowojorscy detektywi i prokuratorzy dążą do prawdy i sprawiedliwości w niekończącej się walce o bezpieczeństwo miasta.

Zdjęcie Kryminał Dicka Wolfa "Law & order" powraca z zupełnie nowym sezonem. / SkyShowtime

Mr Bigstuff to z kolei komedia o losach rozbitych rodzin, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów. Premiera serialu nastąpi w SkyShowtime 2 sierpnia. 3 sierpnia natomiast do zasobów serwisu trafi Knuckles. Serial ten to zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja rozgrywa się tu pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej.

Zdjęcie "Knuckles" trafi niedługo do SkyShowtime. / SkyShowtime

Kultowe tytuły w SkyShowtime. Maraton seriali na lato

Wakacje to też dobry czas na nadrobienie kultowych już tytułów, dlatego SkyShowtime zachęca do nadrabiania zaległości i obejrzenia dotychczasowych sezonów serialu Yellowstone - są dostępne wyłącznie w SkyShowtime. Serial w stylu westernu stworzony przez Taylora Sheridana i Johna Linsona opowiada o losach rodziny Duttonów, kontrolującej największe w Ameryce ranczo. Warto przypomnieć sobie ten hit w to lato i jeszcze przed premierą wyczekiwanego sezonu 5B wkroczyć do uniwersum Yellowstone, zaczynając od historii z 1883 i 1923 roku.

Zdjęcie Sezony "Yellowstone" można oglądać w SkyShowtime. / SkyShowtime / materiały prasowe

Co obejrzeć w SkyShowtime? Lista filmów i seriali na lipiec i sierpień 2024

SkyShowtime proponuje maraton "letnich ulubieńców". Rozmaite tytuły umilą czas w podróży, poprawią nastrój podczas gorszej pogody oraz sprawdzą się jako wieczorna rozrywka na wakacjach.

Co obejrzeć w SkyShowtime latem 2024?

Bargain (Aukcja) - odcinki 1-3 pojawią się w SkyShowtime od 4 lipca, nowe odcinki dodawane będą co tydzień,

Law & Order Sezon 23 - odcinki 1-7 można zobaczyć od 5 lipca, odcinki 8-13 trafią do serwisu 30 sierpnia,

Mr Bigstuff - odcinki 1-3 dostępne od 2 sierpnia, nowe będą trafiać do SkyShowtime co tydzień,

Knuckles - odcinki 1-3 dostępne od 3 sierpnia, odcinki 4-6 trafią do serwisu 14 września,

Mayor of Kingstown sezon 3 - nowe odcinki co tydzień w SkyShowtime, finał 8 sierpnia,

Yellowstone - wszystkie sezony serialu są dostępne wyłącznie w SkyShowtime,

Wyfrunięci - dostępny od 4 sierpnia tylko w SkyShowtime,

Bob Marley: One Love - dostępny od 6 sierpnia wyłącznie w SkyShowtime,

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain - dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 7 sierpnia,

Przesilenie zimowe - dostępny od 25 sierpnia tylko w SkyShowtime,

Wredne dziewczyny - dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 28 sierpnia,

Footloose - dostępny w SkyShowtime,

Gladiator - już dostępny,

School of Rock (Szkoła rocka) - sezony 1-3 dostępne wyłącznie w SkyShowtime,

Sing - dostępny w SkyShowtime,

Ultimatum Bourne’a - już dostępny,

Shrek - dostępny w SkyShowtime,

Truman Show - już dostępny,

To już jest koniec - już dostępny.