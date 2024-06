SkyShowtime rozpieszcza. Hit za hitem, ogrom seriali i filmy prosto z kina

Spis treści: 01 SkyShowtime na 2024 i 2025 rok. Produkcje oryginalne i fascynujące dokumenty

02 SkyShowtime na ten i kolejny rok. Zbiór kinowych i serialowych hitów

03 Co oglądać w SkyShowtime? Lista zapowiedzianych dokumentów, filmów i seriali

Biblioteka SkyShowtime nieustannie się powiększa. W maju do zasobów SkyShowtime dołączyły m.in. finałowy sezon uwielbianego serialu "Star Trek: Discovery" i wywołujący ciarki "Egzorcysta: Wyznawca", w czerwcu natomiast subskrybenci mogą oglądać nowości takie jak "Tatuażysta z Auschwitz" czy dokument "Milli Vanilli". Niedługo pojawią się zapowiedzi na lipiec, a do tego już wiadomo, czego w sumie można się spodziewać w 2024 i 2025 roku na platformie. Oto co SkyShowtime szykuje dla subskrybentów na ten i przyszły rok.

Wśród nowych tytułów oryginalnych SkyShowtime wymienia film dokumentalny "Schmeichel", który przybliża sylwetkę piłkarza. Jak zachęca do produkcji SkyShowtime: "Legenda piłki nożnej - duński bramkarz polskiego pochodzenia Peter Schmeichel jest najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League i jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii [...] Film dokumentalny Schmeichel to niesamowita rodzinna opowieść o sukcesie, porażce i odkupieniu, która dokumentuje wzloty i upadki podczas zdumiewającej 22-letniej kariery piłkarza".

Zdjęcie "Schmeichel" to dokument o słynnym piłkarzu. / SkyShowtime / materiały prasowe

Natomiast "Klitschko: More Than a Fight" w reżyserii uznanego filmowca, Kevina Macdonalda, ma ukazać widzom SkyShowtime niezwykły wgląd w życie i karierę byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija Kliczki, oraz jego brata Władimira. "Wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Ten pełnometrażowy film dokumentalny przedstawia drogę Witalija z ringu do kariery polityka, a ostatecznie - dowódcy obrony stolicy", zapowiada SkyShowtime.

Zdjęcie Serial dokumentalny o braciach Kliczko ma się pojawić w SkyShowtime jeszcze w tym roku. / SkyShowtime / materiały prasowe

SkyShowtime na ten i kolejny rok. Zbiór kinowych i serialowych hitów

Serialowe hity, które powrócą z nowymi sezonami to m.in.: "Frasier" (S2), "Lioness" (S2), "Poker Face" (S2), "Tulsa King" (S2) i "Yellowstone" (S5B). SkyShowtime powiększy również swoją bogatą ofertę hitów kinowych m.in. o: "Bob Marley: One Love" o niesamowitej historii Boba Marleya; kultowe "Wredne Dziewczyny" w nowej wersji; pełne akcji "Wyfrunięci", czyli komedię dla całej rodziny; i o uhonorowane kilkoma nominacjami do Oscara "Przesilenie zimowe", czyli poruszającą opowieść o nieoczekiwanej więzi, która rodzi się między zbuntowanym studentem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową stołówki szkolnej.

Zdjęcie Nowa wersja kultowego filmu "Wredne dziewczyny" będzie dostępna w SkyShowtime już 28 sierpnia. / SkyShowtime / materiały prasowe

Jeśli chodzi o nowe seriale na wyłączność, które pojawią się w serwisie, zapowiedziano m.in. stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace’a "Landman", w którym grają Billy Bob Thornton i Demi Moore. To współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Serial osadzony jest w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu. Został oparty na 11-częściowym podcaście "Boomtown". To historia opowiadana z dwóch perspektyw - pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót.

Do biblioteki SkyShowtime trafi także "The Day of the Jackal" z Eddiem Redmaynem i Lashaną Lynch - w tej współczesnej odsłonie kultowego thriller emocji dostarczą niezrównany i nieuchwytny samotny zabójca oraz ścigająca go po całym świecie nieustępliwa agentka MI6. Dziesięcioodcinkowa adaptacja oparta jest na przełomowej powieści Fredericka Forsytha i późniejszym, wielokrotnie nagradzanym filmie Universal Pictures z 1973 roku. Czego jeszcze mogą się spodziewać subskrybenci SkyShowtime w tym i kolejnym roku?

Zdjęcie Do zasobów SkyShowtime w sierpniu trafi także produkcja o Bobie Marleyu. / SkyShowtime / materiały prasowe

Co oglądać w SkyShowtime? Lista zapowiedzianych dokumentów, filmów i seriali

Las Pelotaris 1926. Data premiery: 5 lipca.

Bob Marley: One Love. Data premiery: 6 sierpnia.

Wredne Dziewczyny. Data premiery: 28 sierpnia.

Yellowstone (S5B). Data premiery: listopad 2024.

Funny Woman (S2). Data premiery: serial pojawi się jeszcze w tym roku.

Klitschko: More Than a Fight. Data premiery: serial pojawi się jeszcze w tym roku.

Landman. Data premiery: serial pojawi się jeszcze w tym roku.

Tulsa King (S2). Data premiery: jeszcze w tym roku.

Frasier (S2). Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Lioness (S2). Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Mamen Mayo. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Poker Face (S2). Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Przesilenie zimowe. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Schmeichel. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Śleboda. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

The Day of the Jackal. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

The Donovans. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.

Wyfrunięci. Data premiery: zostanie podana w późniejszym czasie.