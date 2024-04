Maj w SkyShowtime pełen hitów. Uwielbiane seriale i historie z dreszczykiem

Spis treści: 01 Co obejrzeć w SkyShowtime w maju 2024?

SkyShowtime to jedna z wielu platform udostępniających widzom rosnącą bibliotekę filmów i seriali w ramach abonamentu. Serwis w zasobach ma m.in. propozycje od największych światowych wytwórni i wybitnych twórców.

Przebierać można w filmach i serialach z kultowych studiów, w tym Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, czy Paramount+, jak i w produkcjach SkyShowtime Originals. Do wielu doskonale ocenianych pozycji z katalogu serwisu w maju dołączą kolejne, zarówno nowości, jak i kontynuacje.

Co obejrzeć w SkyShowtime w maju 2024?

W maju w SkyShowtime na widzów czeka między innymi premiera drugiego sezonu serii dotyczącej poszczególnych członków rodziny Stallone. W kontynuacji "Rodziny Stallone" jedna z najsłynniejszych rodzin Los Angeles po 40 latach na dobre opuszcza Hollywood i przeprowadza się na wschód. Bohaterowie doświadczą uroków życia z dala od najbliższych, by wkrótce znów połączyć siły w drodze do Włoch, gdzie zasmakują prawdziwego la dolce vita i będą wspólnie odkrywać swoje korzenie.

Zdjęcie "Rodzina Stallone" wraca do SkyShowtime z drugim sezonem. / SkyShowtime / materiały prasowe

Widzowie będą mogli też spędzić czas między innymi przy nowych odcinkach "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko). W kontynuacji widzowie będą mogli odkrywać kolejne mroczne sekrety rodziny Delayanów. W serialu "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie) obejrzeć będzie można dalsze losy rosyjskiego arystokraty, w którego wciela się Ewan McGregor. Czym jeszcze zaskoczy SkyShowtime w maju?

SkyShowtime na maj to m.in. kontynuacje znanych seriali

Oprócz premiery drugiego sezonu "Rodziny Stallone" (16 maja), który zawierać będzie osiem odcinków, na widzów czeka także sporo kontynuacji znanych i lubianych seriali. Dotyczy to m.in.

"Boat Story", którego kolejne części dostępne są wyłącznie w SkyShowtime, a premiera finałowego odcinka będzie miała miejsce właśnie w nadchodzącym miesiącu - dokładnie 3 maja. Serial ukazuje, jak dwoje ubogich nieznajomych, Janet (Daisy Haggard - Back to Life, Breeders) i Samuel (Paterson Joseph - Vigil, Noughts & Crosses), przypadkiem znajduje mnóstwo białego proszku na zniszczonej łodzi. Nielegalna substancja jest bardzo cenna, więc oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem "Krawiec" (Tcheky Karyo - Baptiste, The Missing).

Także nowe odcinki wspomnianego "Apples Never Fall" są dostępne wyłącznie w SkyShowtime co tydzień, a scenariusz serialu został oparty na bestsellerze "New York Timesa" opublikowanym w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko". Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy tenisa Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) są gotowi wejść w złotą jesień życia i spędzać więcej czasu z dorosłymi już dziećmi. Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna kobieta. Wnosi w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców - tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów. Data premiery to 23 kwietnia, w maju widz rozsmakuje się w historii jeszcze bardziej, ale na finałowy odcinek trzeba będzie poczekać aż do 4 czerwca.

Natomiast finałowy odcinek wspomnianego serialu "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie) trafi na platformę 23 maja. Ewan McGregor wciela się tu w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol... Co się stanie, jeśli hrabia zdecyduje się z niego wyjść? Jak poradzi sobie w zamknięciu?

Kolejne odcinki piątego i finałowego sezonu serialu "Star Trek: Discovery" ukażą, jak kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery odkrywają tajemnicę, od której zacznie się ich kolejna spektakularna podróż przez galaktykę. Tym razem będą szukać starożytnej mocy, której istnienie przez wieki było ukrywane. W tych poszukiwaniach mają jednak groźnych, wrogich rywali, desperacko pragnących tej samej mocy i gotowych zrobić wszystko, żeby ją zdobyć. Pierwsze odcinki pojawiły się w serwisie 5 kwietnia, serial będzie kontynuowany w maju, a premiera finałowego odcinka w serwisie odbędzie się 7 czerwca.

Zdjęcie Finałowy sezon "Stark Trek: Discovery" z nowymi odcinkami w majowej ofercie SkyShowtime. / SkyShowtime / materiały prasowe

Maj z dreszczykiem. "Egzorcysta: Wyznawca" dołącza do zasobów SkyShowtime

"Egzorcysta: Wyznawca" dołącza do biblioteki filmów w SkyShowtime. Będzie dostępny w abonamencie od 4 maja. Reżyser David Gordon Green powraca do przerażającej historii, która pobiła finansowe rekordy, zdobyła dwa Oscary i wyznaczyła nowy kierunek twórcom horrorów. Główne role w sequelu pierwszego filmu grają Leslie Odom Jr., oraz gwiazda oryginału, Ellen Burstyn, ponownie wcielająca się w Chris MacNeil. Kiedy dwunastoletnie dziecko zostaje opętane przez przerażającego demona, ojciec zaczyna desperacko szukać pomocy. W ten sposób udaje mu się znaleźć człowieka, którego córkę w latach 70. spotkał podobny los.

SkyShowtime nie przestaje zaskakiwać. Po "Oppenheimerze", "Wojowniczych Żółwiach Ninja: zmutowanym chaosie" czy "Special Ops: Lioness" na widzów czekają kolejne nowości i kontynuacje, a także spora biblioteka różnych mniej i bardziej znanych produkcji do odkrycia. Subskrypcja miesięczna SkyShowtime to koszt 24,99 zł na miesiąc, a jednorazowa roczna opłata to 198,99 zł (16,59 na miesiąc).