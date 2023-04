Najlepsze filmy i seriale na kwiecień 2023. Te premiery musisz zobaczyć

Spis treści: 01 W kwietniu 2023 włącz "#BringBackAlice" na HBO Max

02 Lecimy do Nibylandii. W kwietniu 2023 roku na Disney+ pojawi się "Piotruś Pan i Wendy"

03 Kwiecień 2023 to powrót "Power Rangers"! Oglądaj na Netflix

04 "Bablion" wjeżdża na CANAL+ w kwietniu 2023

Kwiecień obfituje w atrakcyjne premiery. Trudno jednak znaleźć czas na to, by obejrzeć je wszystkie, choćbyśmy bardzo chcieli. Co więc warto zobaczyć przede wszystkim? Oto nasze propozycje najlepszych filmów i seriali, jakie pojawią się w serwisach streamingowych w kwietniu 2023 roku.

W kwietniu 2023 włącz "#BringBackAlice" na HBO Max

Wideo youtube

W kwietniu na HBO Max będzie miała miejsce polska premiera. Serial "#BringBackAlice" rzuci nam światło na intrygującą historię. Pewna influencerka zniknęła bez śladu po imprezie. Odnajduje się rok później i... nie pamięta, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Błądząc niemal w ciemności, łapiąc się fragmentów wspomnień, nastolatka próbuje przypomnieć sobie traumatyczne wydarzenia.

Pierwszy odcinek #BringBackAlice obejrzymy na HBO Max już 14 kwietnia 2023 roku.

Lecimy do Nibylandii. W kwietniu 2023 roku na Disney+ pojawi się "Piotruś Pan i Wendy"

Wideo youtube

Piotrusia Pana raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To opowieść o Wendy Darling, czyli dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, oraz Piotrusiu Panu, który nie chce dorosnąć. Na ekranie zobaczymy także wróżkę Dzwoneczek oraz... kapitana Haka, w którego wciela się Jude Law.

Film "Piotruś Pan i Wendy" pojawi się na Disney+ 28 kwietnia 2023 roku.

Kwiecień 2023 to powrót "Power Rangers"! Oglądaj na Netflix

Wideo youtube

Tego nikt się nie spodziewał, a fani serii na pewno będą zadowoleni. W kwietniu na Netflixie pojawi się film "Power Rangers: Once & Always" — nie, nie musicie przecierać monitorów, dobrze widzicie. W nostalgiczną podróż wybierzemy się z powodu 30. rocznicy powstania marki.

Nową przygodę Power Rangers będziemy mogli obejrzeć już od 19 kwietnia 2023 roku na Netflixie.

"Bablion" wjeżdża na CANAL+ w kwietniu 2023

Wideo youtube

Jeżeli spodobał wam się "La La Land" lub "Whiplash", to pozycja, która powinna was zainteresować. Twórca wspomnianych filmów, czyli Damien Chazelle, prezentuje nowość — "Babilon". Na ekranie w rolach głównych zobaczymy zjawiskowych Margot Robbie i Brada Pitta. Film ten nominowany był do tegorocznych Oscarów za najlepszą muzykę oryginalną, najlepszą scenografię oraz najlepsze kostiumy. Historia wczesnego Hollywood na długo pozostanie w naszej pamięci.

"Babilon" możemy oglądać od 6 kwietnia 2023 roku na CANAL+.