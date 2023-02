Netflix będzie tańszy? Platforma ogłasza obniżkę cen. Co z Polską?

Jak informuje "The Wall Street Journal", w niektórych krajach cena spadła nawet o połowę. Niewykluczone, że jest to próba ocieplenia wizerunku platformy streamingowej po jej długo zapowiadanej decyzji o wprowadzeniu zmian mających na celu uniemożliwienie dzielenia się kontem z osobami, jakie z nami nie mieszkają.

Obniżka cen dotyczy krajów w Europie (m.in. Bułgarii, Chorwacji i Słowenii), na Bliskim Wschodzie (m.in. Jordanii, Jemenie, Libii i Iranie), w Azji (m. in. Malezji, Indonezji, Tajlandii i Filipinach) w Afryce Subsaharyjskiej (np. w Kenii), a także Ameryce Łacińskiej (m.in. Nikaragui, Ekwadorze czy Wenezueli). Nie sposób nie zauważyć Europy, wymienionej jako pierwszej. Czy zatem Polska również znalazła się na liście krajów, które ucieszą się niższymi cenami za subskrypcję? Nie, niestety będziemy musieli obejść się smakiem.

Reklama

Ile zapłacimy za Netflixa? Brak dobrych wieści

Chyba że stwierdzimy, że dobrą wiadomością jest fakt, że ceny na ten moment się nie zmienią. W Polsce mamy do wyboru trzy pakiety. Podstawowa wersja subskrypcji kosztuje 29 zł i oferuje odtwarzanie w jakości 480p, za standardową w jakości 1080p zapłacimy już 43 zł, a opcję "premium" z 4K + HDR kupimy za 60 zł. Są to oczywiście kwoty, jakie musimy uiszczać co miesiąc, by nie stracić dostępu do usługi.

Jak to się ma do innych subskrypcji? Tanio nie jest

Wszystko zależy oczywiście od tego, którą z opcji abonamentu wybierzemy. Zakładając jednak, że opłacamy wersję standardową, miesięcznie płacimy 43 zł. A to już cena wyższa od niemal wszystkich dostępnych na polskim rynku platform — HBO Max kosztuje 29,99 zł miesięcznie, Disney+ — 28,99 zł, Amazon Prime Video — 49 zł rocznie, Apple TV+ — 34,99 zł, SkyShowtime natomiast, który miał ostatnio premierę, standardowo kosztuje 24,99 zł, a obecnie trwa promocja, w ramach której możemy za połowę tej ceny otrzymać dostęp do biblioteki serwisu.