Zasada numer jeden: subskrybuj, kiedy tego potrzebujesz

Pierwsza rada od cnet.com, jak oszczędzać na streamingu to subskrypcja na pewien okres, anulowanie, wybranie innej usługi, a następnie ponowna subskrypcja. Ta metoda to nic innego jak rotacja ulubionymi platformami.

Chcesz zaoszczędzić pieniądze? Subskrybuj aktualnie tę platformę, na której znajdują się interesujące treści.

Załóżmy, że czekałeś na serial "Ród Smoka" w HBO Max. Wystarczyło zanotować całkowitą liczbę odcinków i poczekać, aż wszystkie będą dostępne od razu. Do tego momentu należało anulować subskrypcję a następnie, gdy odcinki są dostępne, ponownie zasubskrybować i nadrobić zaległości.

Alternatywnie można rozpocząć subskrypcję w połowie sezonu. To jednak rozwiązanie dla cierpliwych. Anulowanie subskrypcji przed ważną premierą oznacza brak dostępu do programów, które chcemy obejrzeć. To oznacza także czekanie na pełny sezon. A część serwisów wydaje nowe odcinki co tydzień, a nie wszystkie naraz i nie jesteśmy na bieżąco.

Anuluj subskrypcję przed naliczeniem opłaty

Jak oszczędzać na streamingu? Kolejna rada to anulowanie subskrypcji przed datą zapłaty. Ustaw przypomnienia w kalendarzu cyklu dotyczące rozliczeniowego i nadchodzących dat premiery programów telewizyjnych lub filmów. Anuluj subskrypcję w odpowiednim momencie, czyli przed datą rozliczenia, a rozpocznij subskrypcję, kiedy na platformie znajdą się interesujące cię treści.

Szukaj zniżek poza platformą

Kolejny przykład, który sprawdza się w USA, to kupowanie tanich pakietów. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą na przykład skorzystać z pakietu Disney Bundle, który zapewnia dostęp do Disney Plus, Hulu i ESPN Plus w jednym pakiecie w obniżonej cenie.

To jednak w USA, natomiast cnet.com sugeruje, by przyjrzeć się ofercie swojego operatora komórkowego. Często zdarza się, że operatorzy oferują bezpłatne subskrypcje i dostęp do HBO Max czy Netflixa. Tak jest na przykład z Disney Plus w ofertach Polsat Box czy Plusa.

Wybierz jedną platformę i kontroluj budżet

Kolejna rada od specjalistów zza oceanu mówi, aby zasubskrybować jedną, niezbędną usługę na rok. Znając swój domowy budżet, warto tak obracać dodatkowymi usługami, aby wybierać to, co chcemy oglądać przy zachowaniu limitu wydatków.

Trzymaj się miesięcznych rozliczeń

Unikaj rocznych subskrypcji. To kolejna instrukcja, by zaoszczędzić na streamingu. Warto również zwrócić uwagę na terminy automatycznego odnawiania. Cykl rozliczeniowy może pomóc w ustaleniu, kiedy najlepiej zrezygnować z usługi, nawet jeśli zarejestrowano ją tylko na bezpłatny okres próbny.

Nie anuluj subskrypcji

Ostatnia wskazówka od cnet.com brzmi, aby nie anulować, tylko wstrzymać subskrypcję. To według serwisu ułatwi korzystanie z platform oraz ich rotację. Skontaktuj się z dostawcą, aby sprawdzić, czy możesz zrobić tymczasową przerwę bez anulowania. Jeśli tak, to szybko i bez problemów możesz ponownie zasubskrybować platformę.

