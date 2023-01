Netflix, HBO Max i Disney+ na Złotych Globach 2023. Co oglądać w weekend?

Streaming

Złote Globy 2023 rozdane. Na wczorajszym wydarzeniu wyróżniono wiele produkcji, które możemy obejrzeć w popularnych serwisach streamingowych. Nadchodzi weekend, więc to idealna okazja do tego, by nadrobić ewentualne zaległości. Jakie produkcje nagrodzone na 80. Złotych Globach znajdziemy na Netflixie, HBO Max oraz Disney+?

Zdjęcie Netflix, HBO Max i Disney+ na Golden Globes 2023. Co oglądać w weekend? / 123RF/PICSEL