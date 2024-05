Spis treści: 01 Produkcje Netflixa na weekend

02 Stranger Things

03 Parasyte: The Grey

04 Travelers

05 Black Mirror

06 Dark

Produkcje Netflixa na weekend

Netflix posiada wręcz olbrzymią bibliotekę propozycji serialowych i filmowych. By niepotrzebnie nie tracić czasu na przeszukiwanie kolejnych stron, pokusiliśmy się stworzyć krótką listę najlepszych 5 seriali science fiction. Bazą były oceny wystawiane na międzynarodowej platformie filmowej Rottentomatoes. Wzięto tutaj pod uwagę zarówno głosy widzów, jak i recenzentów. Jakie pozycje znalazły się w zestawieniu?

Stranger Things

Oczywiście w zestawieniu najlepszych seriali science fiction nie mogłoby zabraknąć wielkiego hitu ostatnich lat, czyli "Stranger Things". Pozycja ta doskonale łączy ze sobą thriller, dramat, elementy horroru i komedii, zaś całość zanurzona jest w fantastyce i innych wymiarach.

Akcja rozgrywa się w sennym malutkim mieście w USA, gdzie znajduje się tajna baza wojskowa. Pewnego dnia, miejscowy chłopak odnajduje łysą dziewczynkę ubraną jedynie w koszulę szpitalną. Następnie w miasteczku zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy. Od tego momentu wszystko nabiera tempa, to co wydaje się prawdą, okazuje się złudne. Grupa dzieciaków, wraz z nową koleżanką o imieniu Jedenastka, która posiada paranormalne zdolności, próbuje walczyć z potworami z innego wymiaru.

Parasyte: The Grey

"Parasyte: The Grey" w ostatnim czasie zawitał do biblioteki Netflixa i z miejsca stał się hitem. Jest to południowokoreańska produkcja, jest także aktorskim spin-offem mangi Parasyte. Serial przedstawia konfrontację ludzi z niezidentyfikowanymi pasożytniczymi stworzeniami z kosmosu, które na nich żerują. Stworzenia te są w stanie zmieniać kształt głów swoich żywicieli i zamieniać je w mordercze macki.

Historia serialu skupia się na młodej kobiecie, która próbuje współistnieć z dziwacznym pasożytem żyjącym w jej ciele. W jaki sposób skończy się ta "przygoda"?

Travelers

Bardzo wysoko na platformie Rottentomatoes oceniany jest serial "Travelers". Opowiada on o grupie agentów znanych jako "podróżnicy", których świadomość przesyłana jest z przyszłości do naszych czasów. Świadomość wszczepiana jest do współcześnie żyjących osób, które mają wkrótce umrzeć - ma to minimalizować nieoczekiwany wpływ na przyszłość.

Agenci swoimi działaniami próbują uchronić ludzkość przed przyszłym upadkiem społeczeństwa i postapokaliptycznej przyszłości. Wszystkim kieruje Dyrektor, czyli specjalny algorytm kwantowy wyposażony w sztuczną inteligencję.

Black Mirror

Serial "Czarne lustro" przedstawia negatywne konsekwencje rozwoju nowych technologii. W zasadzie wszystkie historie (kolejne odcinki są niepowiązanymi ze sobą historiami) ukazują w mroczny i w mocno satyryczny sposób blisko osadzoną przyszłość.

Ujrzymy tutaj problem przekraczania barier obyczajowych w imię rozwoju technologii, podporządkowanie życia regułom sztucznej inteligencji, telewizji, czy też mediów społecznościowych.

Dark

"Dark" był pierwszą niemieckojęzyczną produkcją Netflixa i z miejsca stał się serialem niemalże kultowym. Wszystko rozpoczyna się po skutecznym targnięciu się na swoje życie ojca nastoletniego Jonasa. Z każdym odcinkiem zagłębiamy się w coraz gęstszą intrygę, gdzie nic nie jest takie, jakie się wydaje. Doświadczymy tutaj nagłych zwrotów akcji, momentów, które dosłownie wywracają nasze postrzeganie całej historii, czy też dramatycznych chwil, gdzie życie głównych bohaterów wisi na włosku. Będziemy także świadkami skomplikowanej historii, która plącze kilka linii czasowych.

Należy również zwrócić uwagę na takie seriale jak The 100, Sense8, The Hollow, Katla, Cyberpunk: Edgerunners, Osmosis, I Am Not Okay With This, czy Lost in Space.

