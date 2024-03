Netflix na Dzień Kobiet. Filmy z tymi bohaterkami warto obejrzeć

Spis treści: 01 Najlepsze filmy na Dzień Kobiet. 5 propozycji na wieczór do obejrzenia na Netflix

Dzień Kobiet to coroczne święto, które jest obchodzone 8 marca od 1910 roku. W Polsce szczególną popularność zyskało w latach 70., a wśród typowych podarunków znalazły się kwiaty i rajstopy. W niektórych rejonach wciąż powszechny jest zwyczaj wręczania kobietom takiej kombinacji, jednak w zdecydowanej większości miejsc upominki są bardziej zróżnicowane.

Z czasem do standardowej celebracji święta wprowadzono też różnego rodzaju manifestacje i pochody, np. feministyczne. Wiele osób świętuje jednak ten czas na swój sposób, np. organizując sobie wypady w ciekawe miejsca, albo idąc do kawiarni. Popularne stały się również babskie wieczory na Dzień Kobiet, takie jak wspólna uczta czy wyjście do spa. Fajnym pomysłem na spędzenie tego dnia jest też zorganizowanie seansu filmowego.

Niezależnie od tego, czy szykujemy seans filmów dla drugiej połówki, czy też Dzień Kobiet spędzamy w gronie przyjaciółek, na wieczór warto wybrać produkcje z kobietami w rolach głównych.

Jaki film można z tej okazji zobaczyć np. na Disney+, HBO, Netflix, czy Prime Video? Opcji jest bardzo dużo. W zasobach serwisów streamingowych oraz w innych punktach znajdziemy zarówno produkcje dobrze znane, takie jak "Igrzyska śmierci", "Małe kobietki", "Diuna", albo też "Duma i uprzedzenie", "Dziennik Bridget Jones" czy "Matylda", jak i mniej popularne filmy z kobiecymi postaciami. W każdym z nich pojawiają się ciekawe bohaterki, często także na pierwszym planie.

Podpowiadamy kilka interesujących propozycji, w których głównymi bohaterkami są właśnie kobiety. Filmy te można znaleźć na platformie Netflix. Niektóre produkcje są fikcją, inne oparto na faktach, ale każda jest warta obejrzenia.

1. Ostatniej nocy w Soho

Film z 2021 roku, w rolach głównych Anya Taylor-Joy i Thomasin McKenzie. Barwna opowieść z elementami horroru i fantastyki. Film przedstawia losy młodej dziewczyny, Eloise, która posiada tajemniczy dar i w związku z tym m.in. w niezwykły sposób przenosi się co jakiś czas do lat 60. W alternatywnej rzeczywistości spotyka oszałamiającą gwiazdę - piosenkarkę Sandy. Początkowo zachwycona swego rodzaju podróżami w czasie, Eloise szybko odkrywa, że Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje, a historia staje się coraz bardziej zagmatwana.

2. Diabeł ubiera się u Prady

Film z Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt, który m.in. dostał parę nominacji do Oscara oraz zdobył Złoty Glob. To ekranizacja powieści autorstwa Lauren Weisberger, książka ta była swego czasu bestsellerem. Produkcja z 2006 roku, która przedstawia kulisy pracy asystentki w prestiżowym magazynie modowym pod rządami arbitralnej i charyzmatycznej redaktor naczelnej, dziś wzbudza kontrowersje i podnosi głosy, że romantyzuje toksyczne relacje w pracy. Patrząc jednak na ten film po prostu pod kątem rozrywki, trzeba przyznać, że produkcja dostarcza jej pod dostatkiem.

3. Najgłębszy wdech

Dokument, który potrafi równie mocno zafascynować, co wywołać ciarki. Film przedstawia szerszej widowni postać włoskiej freediverki Alessii Zecchini. Dokument ukazuje życie miłośników nurkowania swobodnego, oraz związane z ich pasją tragedie. Dla wielu widzów obserwacja, jak bohaterka na długi czas zanurza się coraz głębiej bez użycia dodatkowego sprzętu jest silnym przeżyciem. Nurkowie praktykujący zanurzenia na bezdechu, chcąc się zapisać na kartach historii, są jednak gotowi zaryzykować wszysto.

4. Pływaczki

Pozostając w tematyce sportów wodnych, warto wspomnieć także o filmie "Pływaczki". Dramat sportowy oparty na faktach, który porusza kwestię uchodźstwa i wojen. Siostry Yusra i Sarah Mardini, syryjskie pływaczki, to dwie młode dziewczyny, które uciekają z ogarniętej wojną Syrii. Wyruszają w ryzykowną podróż na olimpiadę w Rio, wystawiając na próbę swoje zdolności pływackie. To prawdziwa opowieść, a jej ekranizacja została zrealizowana z udziałem sióstr Manal i Nathalie Issa, reżyserowała ją natomiast laureatka BAFTA Sally El Hosaini.

5. Kobieta na skraju dojrzałości

Lekki film z Charlize Theron w roli głównej. Theron wciela się w postać pisarki - ghost writerki Mavis Gary. Za scenariusz odpowiada Diablo Cody, który pracował przy doskonale przyjętym filmie "Juno" z Page w roli głównej. W "Kobiecie na skraju dojrzałości" widz śledzi ironiczną i wiecznie znudzoną bohaterkę, która ładuje się w różne perypetie - również uczuciowe. Mavis jest po trzydziestce i szuka sensu w życiu, ale wychodzi jej to... różnie. Można się pośmiać, a do tego chłonąć doskonałą kreację postaci, jaką serwuje w tym filmie Charlize Theron.

Pięć produkcji o zróżnicowanej tematyce, które przedstawiają losy wielu kobiecych bohaterek, może umilić 8 marca i przyjemnie zapełnić czas. Taki seans filmowy to dobry pomysł na prezent na Dzień Kobiet. Szukając innych propozycji fajnych filmów na Netflix, warto zajrzeć też na nasze zestawienia nowości, filmów sci-fi, komedii, ekranizacji o miłości, a także polskich produkcji.