Netflix na maj 2023. FUBAR, Schwarzenegger i ogrom nowości

Nadchodzi maj, czas więc na nowości na Netflixie. Na platformie pojawi się aż 54 nowych tytułów, na które warto czekać. Lubicie filmy dokumentalne? To zdecydowanie wasz miesiąc! Znajdziemy też filmy akcji takie jak "Matka" z Jennifer Lopez czy serial "FUBAR" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jeżeli lubicie serial "Bridgertonowie", Netflix ma dla was coś absolutnie specjalnego. Pozostając w temacie, zerknijcie też na "Royalteen: Księżniczka Margrethe". Co jeszcze może przyciągnąć naszą uwagę?

Zdjęcie Nowości majowe na Netflix. Najlepsze filmy i seriale na wiosenne wieczory / 123RF/PICSEL