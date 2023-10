Netflix robi czystki. Ostatni moment na obejrzenie tych produkcji [LISTA]

Comiesięczne duże aktualizacje Netflixa to nie lada gratka dla fanów seriali i filmów. Co jakiś czas platforma zaskakuje i wypuszcza niespodziewanie nowy serial, który nie był uwzględniany we wcześniejszych zapowiedziach. Podobnie działa to w drugą stronę: tytuły muszą znikać i październik nie jest wyjątkiem. W ciągu najbliższych tygodni wyparuje kilkanaście produkcji, ale macie jeszcze szansę na nadrobienie zaległości. Co zostanie usunięte?

Netflix usuwa produkcje. Co zniknie w październiku?

Ostatnio o polskich filmach jest bardzo głośno, jednak Netflix właśnie te usunie z biblioteki. Pierwszym z nich będzie Generał Nil, czyli biograficzna produkcja opowiadająca historię Augusta Emilia Fieldorfa ps. "Nil". Tytuł w reżyserii Ryszarda Bugajskiego zdobył szereg nagród, a swoją premierę miał na wiosnę 2009 roku.

Prawdziwa czystka nastąpi 10 października, kiedy z platformy znikną m.in. takie produkcje, jak Pokłosie, Kamienie na szaniec, Róża czy Różyczka. Każdy z tych filmów to osobna historia, jednak wszystkie z nich warto poznać przed usunięciem. Ponad trzy tygodnie macie natomiast na obejrzenie filmu Dom zły w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Mniej wymagający widzowie powinni zadowolić się hollywoodzkim horrorem Escape Room: Najlepsi z najlepszych.

Pełna lista:

Escape Room: Najlepsi z najlepszych - 09.10

Ostatni Władca Wiatru - 09.10

Generał Nil - 10.10

Ile waży koń trojański? - 10.10

Jeż Jerzy - 10.10

Kamienie na szaniec - 10.10

Pokłosie - 10.10

Róża - 10.10

Różyczka - 10.10

Milczenie - 13.10

Niezłomny - 14.10

Powrót do błękitnej laguny - 14.10

Body/Ciało - 17.10

W imię... - 17.10

Ach śpij kochanie - 24.10

Dom zły - 24.10

Oczywiście fakt, że teraz te produkcje znikają z biblioteki, nie oznacza, że do niej nie wrócą. Wszystko jest zależne od licencji, które wykupuje Netflix. Podobnie było kilka lat temu, kiedy z platformy usunięto wszystkie sezony serialu Przyjaciele. Po apelach widzów, a nawet bojkocie serwisu, szybko tytuł ten przywrócono.