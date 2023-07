Najnowszy post na blogu Netflixa informuje o wprowadzeniu aktualizacji funkcji przenoszenia profilu.

Do tej pory można było to zrobić tylko na nowym koncie. Teraz będzie można dołączyć profil do już istniejącego konta.

Przykładowo będzie można dołączyć profil z konta w dotychczasowym gospodarstwie domowym do konta w mieszkaniu studenckim.

Jak przenieść profil Netflixa na inne konto i co to daje?

Taki użytkownik przede wszystkim nie straci swojej historii i nie musi zaczynać przygody z Netflixem od zera. Transfer profilu pozwala zachować spersonalizowane rekomendacje, historię przeglądania, moją listę, zapisane gry czy inne ustawienia.

Aby przenieść profil, po zalogowaniu na stronie głównej Netflixa należy w ustawieniach konta (po kliknięciu na ikonę profilu) przejść do opcji "Przenieś profil". Potem należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Do tej pory trzeba było zakładać nowe konto Netflixa. Teraz została dołączona opcja "Istniejące konto". Po jej wybraniu zostaniemy poproszeni o zalogowanie, żeby podłączyć nasz profil i zakończyć transfer.

Zdjęcie Przeniesienie profilu Netflixa na nowe konto. / materiał zewnętrzny

Netflix walczy z dzieleniem jednego konta na kilka osób

Nie ma wątpliwości, że walka Netflixa z dzieleniem kont przez kilku użytkowników jest bezlitosna. Jeszcze niedawno w planie Premium można było korzystać w tym planie na czterech różnych urządzeniach.

Wiele osób wykorzystywało tę furtkę do dzielenia najwyższego abonamentu (w Polsce to 60 złotych) z rodziną i przyjaciółmi. Każdy użytkownik miał swój profil.

Netflix oficjalnie nie zalecał takiego rozwiązania, a w regulaminie był zapis, że dzieleni konta jest możliwe tylko w zakresie gospodarstwa domowego.

Jak teraz dzielić konto Netflix? Nie ma nic za darmo

Do maja 2023 roku Netflix nie robił nic, żeby blokować współdzielenia konta. To się zmieniło. Głównie z powodu złych wyników Netflixa i informacji, że około 100 milionów kont jest dzielonych.

Obecnie do pakietu Standard można legalnie dodać jednego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, a do pakietu Premium dwóch. Nie ma nic za darmo - jedna osoba extra to koszt 9,99 zł.

Podsumowując. Pakiet Standard za 43 zł i dodatkowe 9,99 zł daje dostęp dwóm osobom (26,50 zł na głowę). Opcja Premium za 60 zł i dodatkowe 19,98 zł daje dostęp trzem osobom (26,66 zł na głowę). Wygląda na to, że księgowi w Netflixie wszystko dokładnie przeliczyli.

Czy można obejść zabezpieczenia Netflixa? Na krótką metę to możliwe. Internauci polubili szczególnie opcję "Podróżuję". Wymusza ona na użytkowniku wprowadzenie kodu tymczasowego otrzymanego e-mailem, który jest ważny przez 15 minut. Ale i nadużywanie tej opcji Netflix przewidział. Serwuje takim osobom komunikat "Wyczerpano wszystkie kody tymczasowe".