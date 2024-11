Spis treści: 01 Lepsza jakość dźwięku na Spotify

02 Plany na przyszłość muzyki

03 Kiedy i za ile?

Lepsza jakość dźwięku na Spotify

Zauważyłem, że coraz więcej osób zaczyna narzekać na jakość dźwięku na Spotify. To głównie zasługa testowania innych platform streamingowych, które oferują lepsze parametry w swoich topowych planach. Wystarczy sprawdzić, co oferuje Tidal bądź Apple Music. Na polu jakości odtwarzanej muzyki Spotify wydaje się mocno odstawać od reszty stawki.

Nie dziwi zatem fakt, że również gigant spod zielonego znaku planuje wdrożenie do swojej usługi abonamentu oferującego jakość HiFi. Doniesienia na temat nowości pojawiły się już jakiś czas temu, a teraz firma postanowiła nieco rozbudzić nasze oczekiwania. Będzie zdecydowanie lepiej, choć na pewno nie tanio.

Plany na przyszłość muzyki

Po opublikowaniu ostatniego raportu finansowego Spotify postanowiło podzielić się swoimi planami na przyszłość. Jedną z najważniejszych nadchodzących nowości ma być wdrożenie nowego planu abonamentu, określanego mianem "super-premium", czyli premium, ale lepiej - bo z HiFi. Co to oznacza dla użytkowników?

Przede wszystkim możemy liczyć na lepszy dźwięk. Ten ma dorównywać najwyższym standardom innych platform streamingowych. To jednak nie wszystko, bo lepsza jakość ma dotyczyć również wideo wyświetlanych na platformie. Mówi się też o poszerzeniu wykorzystania sztucznej inteligencji, a co za tym idzie większej liczby funkcji "smart". Te, póki co sprawdzają się dość dobrze.

Kiedy i za ile?

Niestety, nadal nie poznaliśmy konkretnej daty wprowadzenia nowego planu. Jego premiera pozostaje owiana tajemnicą, bo zapewne samo Spotify nie do końca wie, kiedy będzie gotowe zaoferować użytkownikom nowy rodzaj abonamentu.

Nie znamy również i jego ceny, choć plotki sugerują, że będzie droższy o około 5 dolarów od obecnego wariantu. Możemy zatem oczekiwać, że w Polsce zapłacimy za 1 użytkownika w granicach 50 złotych za miesiąc.