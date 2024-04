Odkryj koreańskie kino na Netflixie. Najlepsze k-dramy na weekend

Spis treści: 01 Koreańskie produkcje na Netflix

02 Niezwykła prawniczka Woo

03 Hometown Cha-Cha-Cha

04 Doktor kryzys

05 Szybki kurs miłości

06 Codzienna dawka słońca

Koreańskie produkcje na Netflix

Netflix w swojej bogatej bibliotece ma specjalne kategorie, tj. "dramaty koreańskie" i "filmy koreańskie". W naszym kraju stosunkowo rzadko wyciąga się rękę po azjatyckie kino. W Korei Południowej niezwykle popularne są produkcje nazywane k-dramami - są to wyjątkowe seriale i filmy, gdzie dramat przepleciony jest motywami romantycznymi, akcją oraz humorem, zaś całość zamknięta jest w swoistej bańce niedopowiedzeń i uroku. Produkcje zachowują swój wyjątkowy klimat, następuje tutaj również wewnętrzna przemiana głównych bohaterów.

Jednocześnie propozycje te przedstawiają sposoby na radzenie sobie ze stresem, depresją, czy pracoholizmem. Wszystkie te aspekty oplecione są w łatwostrawną powłokę. Odnajdziemy tutaj nieradzących sobie z życiem bohaterów, a także będziemy świadkami niezwykle krępujących (i zabawnych) momentów, które będziemy oglądać przez palce. To, co wyróżnia koreańskie produkcje to, że od samego początku będziemy trzymać kciuki za głównych bohaterów. Poniżej znajduje się lista 5 najlepszych k-dram na Netflixie.

Niezwykła prawniczka Woo

Oglądanie k-dram polecamy rozpocząć od wyjątkowego serialu "Niezwykła prawniczka Woo". Historia skupia się na prawniczce Woo Young-woo, która mieszka w Seulu. Kobieta jest naprawdę niezwykła, gdyż jest w spektrum autyzmu.

Woo mimo licznych przeciwności udaje się dostać do renomowanej kancelarii adwokackiej. Od tej pory musi zmagać się z całą gamą najróżniejszych problemów, od gigantycznego problemu przejścia przez obrotowe drzwi, aż po wyzwania sądowe.

Dzięki swojej niezwykłości Woo Young-woo potrafi dostrzec szereg ukrytych aspektów prawnych, a dzięki swej wyjątkowej pamięci potrafi przytoczyć najróżniejsze paragrafy, które okazują się zbawienne dla toczącego się procesu sądowego. Jednakże to, co może być zaletą, w wielu aspektach okazuje się gigantycznym problemem, zarówno dla samej Woo, jak i jej współpracowników. Czy w zagmatwanym życiu znajdzie się miejsce na miłość?

Dzięki serialowi możemy poznać, w jaki sposób funkcjonuje życie osób w spektrum autyzmu, może to otworzyć oczy na niektóre aspekty i problemy. Jednocześnie produkcja pomaga lepiej nam zrozumieć uczucia i emocje takich osób, a także pomaga w walce ze stereotypami.

Hometown Cha-Cha-Cha

Koreańczycy uwielbiają nadawać dziwne tytuły swoim produkcjom. Jednakże niech Was nie zwiedzie abstrakcyjność nagłówków. Pod tą nietypową nazwą kryje się cała gama najróżniejszych emocji i zwrotów akcji.

Serial opowiada o dentystce z wielkiego miasta, dla której wartość człowieka mierzona jest głównie na podstawie tego co posiada. Jest wyniosła, oschła, momentami wręcz zimna emocjonalnie. W wyniku splotu wydarzeń zostaje zmuszona do "ucieczki" do nadmorskiej wsi, gdzie przypadkowo rozpoczyna swoją praktykę.

W prowincjonalnej miejscowości bardzo ciężko jest jej rozpoczynać nowe życie. Ludzie mimo początkowego entuzjazmu, szybko się od niej odwracają. Jak w takich warunkach ma przetrwać? Jednakże "lekiem" (i "toksyną") będzie niezwykle towarzyski mężczyzna, człowiek wielu talentów, który skrywa mroczną tajemnicę - jest on jej kompletnym przeciwieństwem. Jak potoczy się ich relacja?

Doktor kryzys

Historia skupia się na dwójce wybitnych uczniów, dziewczynie Nam Ha-neul i chłopaku Yeo Jeong-woo, którzy od początku ze sobą nie przepadali i ze sobą rywalizowali. Obydwoje wywodzą się z różnych kręgów, lecz ich ambicja przerasta najśmielsze oczekiwania. Po szkole każde z nich idzie własną ścieżką, jedno i drugie zostaje lekarzami.

Yeo Jeong-woo zostaje oskarżony o morderstwo swojej pacjentki, zaś Nam Ha-neul odeszła z pracy w atmosferze wielkiego skandalu. Takie wydarzenia odciskają na nich olbrzymie piętno. Mężczyzna traci cały swój majątek i musi szukać nowego, bardzo taniego lokum. W ten sposób przypadkowo wynajmuje pokój na poddaszu rodzinnego domu Nam Ha-neul, swojego dawnego szkolnego wroga numer 1.

Każde z nich ma swoją historię i olbrzymi bagaż emocjonalny, który samotnie niesie. Czy spotkanie dwójki takich osób może zmienić ich życie na lepsze? Produkcja doskonale pokazuje w jaki sposób tworzenie presji na nastolatkach, która związana jest z nauką, przerzuca się na dramat w życiu dorosłym. Pojawia się tutaj także aspekt depresji, z której próbują się wyrwać główni bohaterowie. Czy im się to uda?

Szybki kurs miłości

Serial opowiada o ciężko pracującej matce, która musi mierzyć się z bezwzględnymi realiami prywatnej edukacji. Tutaj dzieci i nastolatki rozpoczynają naukę o 8 rano, po szkole od razu jadą na korepetycje, które każdego dnia kończą się o 22:00.

Samotna kobieta utrzymuje rodzinę, prowadząc mały lokal gastronomiczny, musi zajmować się również swoim bratem będącym w spektrum autyzmu. Jednocześnie mierzy się ona z nieprzychylnymi szeptami innych matek. Wszystko wywraca się do góry nogami, kiedy córka oznajmia, że chce się dostać na korepetycje do najbardziej rozchwytywanego nauczyciela matematyki w Seulu - kobieta zrobi wszystko, by to się ziściło.

Codzienna dawka słońca

"Codzienna dawka słońca" to wyjątkowa historia o próbach utrzymania pozytywnego nastawienia do ludzi i do życia, w trakcie pojawiających się licznych dramatów i problemów. Pielęgniarka Jung Da-eun przenosi się na oddział psychiatryczny. Praca tutaj okazuje się olbrzymim wyzwaniem, musi bardzo szybko nadrobić braki w wiedzy, jednocześnie musi uważać na to co mówi i jak się zachowuje wśród pacjentów - niektórzy są niezwykle wyczuleni, przez co mogą być nawet niebezpieczni.

Mimo licznych trudności kobieta chce utrzymać pozytywne nastawienie do życia. Jednakże wraz z coraz dłuższym zajmowaniem się pacjentami, rodzi się coraz silniejsza z nimi więź. W pewnym momencie dochodzi do tragedii, przez którą życie pielęgniarki przeistacza się w koszmar. W całym tym chaosie poznaje proktologa, który według swoich pacjentów ma...za grube palce, które przeszkadzają w badaniach. Czy między nimi zrodzi się uczucie? Żeby tego było mało, w relację wplątuje się przyjaciel z dzieciństwa kobiety. Co wyjdzie tego miłosnego trójkąta?

