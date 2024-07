Spis treści: 01 Jaki straszny serial obejrzeć przez weekend na Netflix?

Jaki straszny serial obejrzeć przez weekend na Netflix?

Netflix przyzwyczaił nas do gigantycznej biblioteki serialowych i filmowych propozycji. Wybór odpowiedniego tytułu może przysporzyć mnóstwa problemów. Poniżej przedstawiamy listę wyjątkowych strasznych seriali i filmów na Netflixie, które mogą dostarczyć dreszczyku emocji. Sprawdźcie, których seriali na Netflixie do tej pory nie widzieliście.

Serial "Archiwum 81" jest niejako połączeniem ponurej i dziwacznej mitologii Lovecrafta z pełnym napięcia serialem "Archiwum X". W tym świecie śledzimy Dana, który jest archiwistą zajmującym się odnawianiem starych i zniszczonych kaset. Dostaje on zlecenie, by zrekonstruować spalone w pożarze kasety VHS. Okazuje się, że na nagraniach znajdują się wywiady zaginionej Melody, która w latach 90. rozmawiała z mieszkańcami budynku Visser w Nowym Jorku - jej praca była częścią jej projektu naukowego.

Przez stare kasety Dan, który na czas swojej pracy zostaje zmuszony do zamieszkania w pełnym sekretów odizolowanym domu, trafia w sam środek wiru tajemnic. Znajduje się w nim zaginiona reżyserka, a także demoniczna sekta. Serial pełen jest napięcia i wyczekiwania "co wydarzy się za chwilę". Z każdym odcinkiem odkrywamy kolejne tajemnice budynku Visser, gdzie mieszka szereg wyjątkowo specyficznych i zagadkowych osób. Co się stało z młodą kobietą?

Poznajemy tutaj osiem różnych historii, gdzie za każdym razem spotykamy innych bohaterów. Propozycja wręcz rzuca wyzwanie utartym wyobrażeniom o horrorze. Widz otrzymuje potężną dawkę emocji, śledząc poczynania poszczególnych osób wobec różnej maści potworów, kreatur, czy przybyszów z kosmosu. Stworzenia te są nieprzewidywalne i mroczne, idealnie oddają wszelkie nasze lęki. Szybko zanurzymy się w świecie czarnej magii, groteski i gotyckiego klimatu. Wraz z bohaterami odwiedzimy prosektoria, cmentarze i będziemy przechodzić przez tajemnicze ukryte przejścia. Serial z pewnością wzbudza strach oraz specyficzny nastrój grozy i niedowierzania.

Film skupia się na historii czwórki przyjaciół, których relacje w ostatnich latach mocno się rozluźniły. Rozwiązaniem problemu wydaje się wspólny wyjazd w góry do Szwecji. Jednakże czy to jest dobry pomysł, by zapuszczać się tak głęboko w skandynawskie lasy? Film "Rytuał" zabierze was w głąb fascynującej opowieści przesyconej czarną magią, przeraźliwymi scenami, czy wiecznym napięciem. Jest to najczarniejsza bajka braci Grimm i to na sterydach. Spotkamy tu także humanoidalne stwory nawiązujące do mitologii nordyckiej. Wszystko po to by człowiek nigdy nie zapuszczał się tak głęboko w las.

Jest to bodajże "najlżejszy" serial grozy z całego zestawienia, jednakże wciąż trzymający w napięciu. Nastolatkowie zawierają między sobą mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która umrze, ma nawiedzić pozostałych po swojej śmierci. Grozy dodaje fakt, że wszystkie młode osoby są śmiertelnie chore i znajdują się w hospicjum. Nie wiedzą, że ich poczynania mogą otworzyć wrota do obcych światów i bliskich spotkań z najgorszymi kreaturami, jakie człowiek może sobie wyobrazić.

Zestawienie zamykamy hitem ostatnich lat, czyli filmem "Nie otwieraj oczu". Cały świat ogarnia panika, za sprawą tajemniczej siły, która zmusza ludzi do targnięcia się na swoje życie. Makabryczny proces dziesiątkuje populację planety. Jedynym sposobem na przetrwanie jest zabarykadowanie się w domu i zabicie deskami wszystkich okien, a także... nieotwieranie oczu na dworze. Czy przy braku tak ważnego zmysłu można przeżyć? Na to pytanie odpowiada Sandra Bullock wcielająca się w Malorie, matkę dwójki dzieci. Kobieta wraz z rodziną zamierza dotrzeć do jedynego bezpiecznego miejsca na kontynencie, schodząc w dół rzeki, mając jednocześnie zasłonięte oczy. Co czeka ją jeśli na sekundę zerknie przed siebie?

