Pełno nowości i kinowe hity. Taki będzie sierpień w Max

Platforma Max pełna jest ciekawych produkcji, które zapewnią rozrywkę całej rodzinie. Wśród tytułów wartych obejrzenia już teraz jest wiele kinowych hitów, wciągające seriale oraz ogrom ciekawych dokumentów, oglądać tam można też igrzyska olimpijskie 2024.

Na jakich urządzeniach działa Max i ile kosztują poszczególne pakiety, można sprawdzić tutaj, a poniżej znajduje się lista nowych pozycji, które zostaną dodane do biblioteki Max w sierpniu.

Zdjęcie Max jest dostępny w Polsce od 11 czerwca. / Boliviainteligente / Unsplash

Co warto obejrzeć w Max w sierpniu? Na długiej liście jest Anatomia upadku

Podpowiadamy listę tytułów, które zostaną dodane do zasobów Max w pierwszej połowie sierpnia 2024 r. Subskrybenci Max mogą szykować się na maraton sporej liczby nowych pozycji, które pojawią się na platformie w pierwszej połowie sierpnia. Jakie seriale, programy i filmy zapowiedziano na okres od 1 do 15 sierpnia?

Już 10 sierpnia swoją premierę na platformie Max będzie miał film „Anatomia upadku” z nominowaną do Oscara Sandra Hüller w roli głównej. Czy to główna bohaterka stoi za zagadkową śmiercią Samuela, mężczyzny, który zginął w wyniku upadku z wysokości? Brak dowodów i świadków niczego nie ułatwia, a wszyscy na około roztrząsają najbardziej intymne szczegóły życia bohaterów.

Zdjęcie Sandra Hüller w scenie z filmu "Anatomia upadku" / materiały prasowe

Nowe filmy, seriale i dokumenty w Max w sierpniu. Nie tylko Mad Max

Do listy nowości w bibliotece Max dołączy także szereg kinowych hitów, a wśród nich „Mad Max: Na drodze gniewu” z Charlize Theron i Tomem Hardym, „Łowca androidów” z 2019 roku, osadzony w tym samym uniwersum „Blade Runner 2049” z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem, a także „Bękarty Wojny”, kultowe dzieło Quentina Tarantino z gwiazdorską obsadą. To tylko niektóre filmy, jakie dołączą do zasobów Max w pierwszej połowie sierpnia.

Zdjęcie W sierpniu na platformę Max trafi "Mad Max: Na drodze gniewu". / materiały prasowe

Jeśli chodzi o seriale, w Max w sierpniu pojawią się m.in. „Nocny lot”, produkcja, w której trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo, lecąc do domu z Pekinu. Do tego warty obejrzenia będzie serial „Branża III”, gdzie młodzi bankierzy kształtują swoją tożsamość w brutalnym i mrocznym świecie międzynarodowych finansów.

Nie zabraknie również ciekawych dokumentów. Pojawi się program przygotowany dla fanów legendy Hollywood Elizabeth Taylor, czyli „Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy”. W sierpniu na platformie Max pojawi się też dokument „Nieuchwytny porywacz i zabójstwo dwóch kuzynek”. Produkcja porusza temat tajemniczego zaginięcia kuzynek Elizabeth i Liric.

Zdjęcie W dokumencie „Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy” widzowie usłyszą fragmenty nieznanych wywiadów z gwiazdą. / EastNews / INTERIA.PL

Lista nowości w Max na sierpień

Co trafi do zasobów Max w sierpniu? Oto pełna lista nowości na 1-15 sierpnia.

1 sierpnia

Nocny lot, odc. 1-6

Big Crazy Family Adventure, odc. 1

Mad Max: Na drodze gniewu

Pierwszy Adam

Inspekcja

Figurant

Pierwsza kąpiel

Nic ci nie powiem, tylko mówię

Ostatni raz, gdy byliśmy dziećmi

Taking on Taylor Swift

2 sierpnia

Tylko nie ty

Blade Runner 2049

Bugsy

Nezouh

Księga Clarence'a

Bękarty wojny

To my

Mała

Oponent

Kamień. Papier. Granat.

Brat

Łowca androidów

4 sierpnia

Feds, odc. 1-6

Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy

5 sierpnia

Mean Girl Murders II, odc. 1-10

Grizzy and the Lemmings IV

6 sierpnia

Heroes of Logistics, odc. 1

7 sierpnia

The Bad Foot Clinic, odc. 1

8 sierpnia

Nieuchwytny porywacz i zabójstwo dwóch kuzynek

9 sierpnia

Miłość bez ostrzeżenia

Pan Turner

Elaha

Avalon

Czerwone pokoje

Srebrna dama

Uciekaj!

Paula

Rain Man

Skarby

Norweski sen

My 600-LB Life: Where Are they Now?

10 sierpnia

Anatomia upadku

12 sierpnia

Branża III, odc. 1

13 sierpnia

The Frogers: Happr Campers, odc. 1

14 sierpnia

Exposed: Naked Crimes, odc. 1-8

15 sierpnia

Celebrity IOU VII, odc. 1-12

Alien Encounters: Fact or Fiction, odc. 1

Gold Rush: Parker's Trail VII, odc. 1

Deadliest Catch: The 20th Anniversary Special