Spis treści: 01 Jakie są filmy science fiction?

02 Blade Runner 2049

03 Nowy początek

04 Kod nieśmiertelności

05 Okja

06 Fatamorgana

07 Ewolucja planety małp

08 Wojna o planetę małp

09 Ludzkie dzieci

Przeglądanie bogatych zasobów platformy streamingowej Netflix może przyprawić o zawroty głowy ze względu na ogrom rozmaitych filmów i seriali. Zamiast tracić czas na szukanie fajnych filmów na Netfliksie, lepiej skorzystać z gotowej listy i wybrać coś w mgnieniu oka. Można je sobie też zapisać na później - czy to jako zakładkę w przeglądarce, czy też wyszukując bezpośrednio na platformie Netflix i klikając znak plusa pod wybranym filmem, aby pojawił się na profilu w kategorii "Moja lista".

Reklama

Jakie są filmy science fiction?

Wśród ogromu różnych kategorii na Netfliksie, można znaleźć między innymi te związane z fantastyką naukową. Są różne produkcje science fiction anime, jest science fiction o obcych, są klasyki gatunku, SF akcji czy osadzone w tej niszy horrory. Można skorzystać z listy kodów do Netfliksa i przejrzeć te kategorie, albo po prostu skorzystać z naszej listy polecanych filmów SF.

Filmy fantastycznonaukowe opowiadają głównie o tym, jaki wpływ mogą mieć przewidywane osiągnięcia nauki i techniki na życie jednostki lub społeczeństwa. Współcześnie gatunek charakteryzuje się jednak wielką różnorodnością. Tego typu produkcje potrafią przykuć do ekranu i pozostawać w myślach na długo po zakończeniu seansu. Wiele ciekawych dzieł można obejrzeć w ramach abonamentu na Netfliksie. Które filmy science fiction dostępne na Netflix warto sprawdzić?

Blade Runner 2049

Kiedy chodzi o najlepsze filmy na Netflix z kategorii Sci-Fi, widzowie często wskazują na film Blade Runner 2049. Produkcja neo-noir science fiction trafiła do kin w 2017 roku. Film w reżyserii Denisa Villeneuve'a stanowi kontynuację dobrze znanego fanom gatunku klasyka - Łowcy androidów. Akcja Blade Runner 2049 dzieje się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z tamtej produkcji. Na ekranie zobaczyć można tu między innymi Ryana Goslinga i bohatera Łowcy androidów - Harrisona Forda. Widz zostaje wciągnięty do niepokojącego świata z przyszłości, w którym odkryto spisek - na tyle poważny, że może doprowadzić do zniszczenia ludzkości. Ujawnienie go prowadzi do poszukiwań Ricka Deckarda, czyli byłego łowcy androidów, który zaginął wiele lat temu. Mroczna stylistyka i fabuła nawiązująca do kresu ludzkości wciągają i przykuwają do ekranu na ponad 2 godziny.

Wideo youtube

Nowy początek

Produkcja, która zafascynuje przede wszystkim osoby pasjonujące się wizją przybycia na Ziemię obcych i ceniących filmy o UFO. Fabuła Nowego początku dotyczy bowiem nawiązania kontaku z istotami pozaziemskimi. Po serii lądowań nieznanych stworzeń na naszej planecie, wojsko decyduje się na to, aby zwerbować ekspertkę lingwistyki (w jej rolę wcieliła się Amy Adams). Zadaniem lingwistki jest porozumienie się z obcymi i odkrycie powodu ich wizyt na Ziemi - nikt nie wie bowiem, jakie są zamiary obcych i czy ludzkości nie zagraża zagłada. Widz zostaje wciągnięty w meandry rozszyfrowywania nieznanego języka, czemu towarzyszą piękne ujęcia i ciekawe efekty. Czuć niepokój i napięcie, wiele wątków może zaskoczyć.

Kod nieśmiertelności

Thriller science fiction, który od początku do końca trzyma w napięciu. Produkcja z Jakem Gyllenhalem i Michelle Monaghan dotyczy tajemniczego rządowego eksperymentu. Kapitan Colter Stevens budzi się nagle w pędzącym pociągu. Mężczyzna nie ma pojęcia, czemu w nim jest, niczego nie pamięta. Wkrótce odkrywa, że bierze udział w misji, której celem jest złapanie terrorysty. Eksperyment o nazwie "Kod nieśmiertelności" pozwala na wiele niepojętych działań, w tym na wielokrotne powracanie do miejsca zdarzeń. Co z tego wynika? To trzeba zobaczyć!

Okja

Nieco inny klimat ma film Sci-Fi o dziwnie brzmiącym tytule Okja. Jest to nie tylko fantastyka naukowa, ale i dramat przygodowy. Produkcja opowiada historię pewnej młodej dziewczyny, dla której niestraszne są rozmaite zagrożenia, kiedy w grę wchodzi ważny cel. Za taki cel Mi-ja (w tej roli Seo-hyun Ahn, która gra u boku m.in. Tildy Swinton i Jake'a Gyllenhala) jest uratowanie jej przyjaciela - dziwacznego stwora o imieniu Okja. Nietypowe zwierzę zostaje uprowadzone przez międzynarodową korporację, a dziewczyna próbuje powstrzymać zagrożenie.

Wideo youtube

Fatamorgana

Film produkcji hiszpańskiej, który mrozi krew w żyłach. Pojawia się tu wątek anomalii w czasoprzestrzeni i starych taśm wideo. Pewnego dnia w życiu głównej bohaterki, Very (w tej roli Adriana Ugarte), dochodzi do dziwnej i przerażającej sytuacji. Kobieta ratuje wówczas życie pewnego chłopca. Dobro do niej jednak nie wraca, bo w wyniku zakrzywienia czasowego dzieje się inna tragedia - kobieta traci członka rodziny. Teraz zrobi wszystko, by odzyskać bliską osobę. Każdy, kto lubi filmy o podróżach w czasie z pewnością doceni fabułę tej produkcji.

Ewolucja planety małp

Na Netfliksie znaleźć można także klasyk taki jak Ewolucja planety małp. Produkcja z 2014 roku dobrze się zestarzała i wciąż może fascynować wykorzystanymi zabiegami sztuki filmowej. Krótki opis filmu na Filmwebie podsumowuje kwintesencję produkcji - "Zamieszkujące San Francisco niedobitki ludzkiej rasy spotykają inteligentne małpy, których przywódcą jest Cezar. Zawarty przez obie grupy pokój wydaje się krótkotrwały". W produkcji pojawiają się tacy aktorzy, jak Andy Serkis (w roli Cezara), Gary Oldman, czy Jason Clarke.

Wojna o planetę małp

Kolejna odsłona serii dotyczącej Planety Małp. Filmy bazują na - dobrze znanej miłośnikom gatunku - francuskiej powieści fantastycznonaukowej o tym samym tytule. Tym razem poruszony jest wątek uwikłania małp i ludzi w konflikt zbrojny, w filmie pojawiają się też motywy walki z samym sobą i mierzeniu się z mrocznymi instynktami. Stawką rozgrywających się w filmie scen jest przyszłość obu gatunkó i całej planety Ziemi. W produkcji ponownie wystąpił Andy Serkis, pojawili się także Woody Harrelson, Steve Zahn czy Amiah Miller.

Ludzkie dzieci

Dramat SF ukazujący ponurą wizję przyszłości, w której ludzkość utraciła zdolność do reprodukcji. Film powstał w 2006 roku, a akcja dzieje się na Ziemi w 2027 roku, co z perspektywy czasu i wydarzeń daje wrażenie swego rodzaju przepowiedni. Nominowany przez Akademię reżyser Ludzkich dzieci, Alfonso Cuarón w tej produkcji tworzy niepokojącą wizję niedalekiej przyszłości, jednocześnie niejako dając widzom sygnał ostrzegawczy. Produkcja to typowa antyutopia, która potrafi pozostać w głowie na długo po seansie. W 2006 po premierze wiele osób komentowało produkcję jako taką, która potrafi wyjątkowo mocno wciągnąć i dać do myślenia.

Zasoby Netfliksa są pokaźne i zawsze można znaleźć fajny film lub serial do oglądania. Po nasyceniu się tematyką science fiction, warto sprawdzić także najlepsze polskie filmy i seriale na Netflix, albo poprawić sobie humor po ciężkich tematach zagłady świata i kontaktu z UFO, oglądając jakąś zabawną komedię.