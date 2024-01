Oscary 2024. Gdzie obejrzeć nominowane filmy? Najwięcej jest ich na Netflix

Tegoroczna gala oscarowa odbędzie się 10 marca w Los Angeles (w Polsce będzie to noc z 10 na 11 marca). To wielkie święto dla miłośników kina. Jeśli jednak chcecie obejrzeć nominowane filmy, to wcale nie musicie wychodzić z domu. Jest to możliwe za pośrednictwem popularnych usług streamingowych. Zobaczmy, gdzie można obejrzeć wybrane produkcje.

Oscary 2024. Najlepsze filmy w streamingu

O Oscary w 2024 roku w kategorii "najlepszy film" walczy 10 produkcji. Trzy tytuły są już dostępne w streamingu.



Pierwszym z filmów jest "Oppenheimer" Christophera Nolana, który nie jest dostępny w ofercie abonamentowej. Można go jednak wypożyczyć. W cenie 14,99 zł jest to możliwe m.in. w usługach Apple oraz Amazon Prime Video

"Barbie", czyli kultowa produkcja Grety Gerwig, która miała bardzo dobry odbiór w kinach ma 8 nominacji do Oscara. Film jest dostępny do obejrzenia dla subskrybentów usługi HBO Max.

"Czas Krwawego Księżyca" Martina Scorsesego z Leonardo DiCaprio w roli głównej to z kolei produkcja dostępna w usłudze Apple TV+.

Są to najważniejsze produkcje, które powalczą o Oscary 2024, ale w usługach streamingowych można znaleźć także wiele innych filmów nominowanych w pozostałych kategoriach.

Oscary 2024. Jakie filmy zobaczysz na Netflix?

Netflix to usługa streamingowa, gdzie można obejrzeć kilka z produkcji nominowanych do nagród Oscary 2024. Na liście są następujące propozycje:

"Maestro"

"Śnieżne bractwo"

"Rustin"

"Nyad"

"Hrabia"

"Nimona"

"The After"

"Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara"

Jakie produkcje z nominacjami oscarowymi obejrzeć w Disney+?

Disney+ ma nieco krótszą listę od Netfliksa, ale nadal są to produkcje, które z pewnością warto zobaczyć. Lista prezentuje się następująco:

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

"Twórca"

"Strażnicy Galaktyki Volume 3"

"Między nami żywiołami"

"Flamin' Hot: Smak sukcesu"

HBO Max ma dwa filmy z nominacjami do nagród Oscary 2024

HBO Max oferuje dostęp do dwóch produkcji z nominacjami do Oscarów i są to:

"Barbie"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Jakie filmy obejrzeć w Amazon Prime Video?



Na liście Amazon Prime Video jest niewiele propozycji i dwie z nich dostępne są tylko w ramach wypożyczenia.

"Oppenheimer" (opcja wypożyczenia)

"Napoleon" (opcja wypożyczenia)

"Golda"

Co obejrzeć w AppleTV+?

Usługa Apple TV+ daje dostęp do dwóch filmów wśród nominowanych do nagród Oscary 2024, a jeden z nich obecnie można tylko wypożyczać.

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon" (obecnie opcja wypożyczenia)

Filmy z usługi SkyShowtime

W SkyShowtime znajdzie się wkrótce jedna pozycja, która będzie dostępna od 9 lutego.



"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"