Seriale HBO pozamiatały. Najwięcej nominacji do Emmy 2023

75. ceremonia wręczenia Emmys odbędzie się już jesienią. Laureatów poznamy dokładnie 18 września 2023. Już teraz znamy jednak nominacje. Warto nadmienić, że głosujący brali pod uwagę produkcje emitowane między 1 czerwca 2022 a 31 maja 2023 roku. Wśród najważniejszych kategorii, sporo z wyróżnionych seriali dostępnych jest w serwisach streamingowych. Gdzie obejrzeć seriale nominowane w tym roku do nagrody Emmy? O tym za chwilę.

Nominacja do Emmy to wyróżnienie samo w sobie, jednak trudno nie zauważyć, że niektóre z seriali czy aktorów zdecydowanie zasługują na naszą szczególną uwagę. I tak szalenie popularna "Sukcesja", której czwarty, ostatni sezon pojawił się w maju, dostała aż 27 nominacji. Pierwszy raz mamy też do czynienia z sytuacją, kiedy trzech aktorów z jednej produkcji zostało jednocześnie nominowanych w kategorii aktor pierwszoplanowy — tu mówimy o Brianie Coxie, Jeremym Strongu oraz Kieranie Culkinie.

Nie da się też nie wspomnieć o sukcesie "The Last of Us", czyli serialowej adaptacji gry, o której samo wspomnienie jest w stanie wywołać dreszcze (ale takie dobre). "The Last of Us" otrzymało 24 nominacje.

Swego czasu każdy chyba kojarzył bardzo charakterystyczną melodię, która rozpoczynała serial "Biały Lotos". Produkcja ta również wbiła się w świadomość oglądających, szokując, bawiąc, obnażając — ale trzeba przyznać, że najbardziej to pierwsze i ostatnie. "Biały Lotos" został wyróżniony 23 nominacjami.

Jakie seriale okażą się najlepsze? Emmy 2023

Na pewno chociaż raz słyszeliście także o takich serialach jak "The Crown", "Wednesday", "Dahmer: Powtór: Historia Jeffreya Dahmera", ale i "Ród Smoka", którego wszyscy śledzili w emocjach, czy "Opowieść podręcznej", obok historii której nie da się przejść obojętnie. Te seriale i wiele innych zostało nominowanych do tegorocznej nagrody Emmy.

O tytuł najlepszego serialu dramatycznego walczyć będą: "Andor", "Zadzwoń do Saula", "The Crown", "Ród Smoka", "The Last of Us", "Sukcesja", "Biały Lotos" i "Yellowjackets".

Nagroda za najlepszy serial komediowy może powędrować do: "Wednesday", "Misja: Podstawówka", "Barry", "The Bear", "Jury Duty", "Wspaniała pani Maisel", "Zbrodnie po sąsiedzku", "Ted Lasso".

Jaka produkcja zostanie określona najlepszym serialem limitowanym? Szansę mają: "Awantura", "Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", "Daisy Jones & the Six", "Rozterki Fleishmana", Obi-Wan Kenobi".

Gdzie obejrzeć seriale nominowane do Emmy 2023?

Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie seriale wyróżniono (tu oczywiście mówimy także o wyróżnionych aktorach) i gdzie można je obejrzeć, zerknijcie na poniższą listę z podziałem na serwisy streamingowe, w których są dostępne. Pod uwagę wzięliśmy najważniejsze kategorie — jeśli interesują was wszystkie nominacje, pod listą znajdziecie link do miejsca, w których można je znaleźć.

Netflix:

"The Crown"

"Zadzwoń do Saula"

"Wednesday"

"Awantura"

"Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

"Już nie żyjesz"

"Dyplomatka"

HBO Max:

"Sukcesja"

"The Last of Us"

"Ród Smoka"

"Biały Lotos"

"Opowieść podręcznej"

"Barry"

Disney+:

"Andor"

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Oni-Wan Kenobi"

"Rozterki Fleishamana"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

Prime Video:

"Wspaniała pani Maisel"

"Daisy Jones & The Six"

Apple TV:

"Siostry na zabój"

"Ted Lasso"

"Terapia bez trzymanki"

Canal+:

"Yellowjackets"

Pełna lista nominacji dostępna jest oczywiście na stronie internetowej Emmys.