Spotify na telewizory w nowej odsłonie. Aplikacja otrzymała duże zmiany

Spotify to popularna platforma streamingowa, która jest dostępna na różnych urządzeniach. Niedawno Szwedzi przeprojektowali oprogramowanie dla smartfonów i komputerów. Teraz nadszedł czas na telewizory. Użytkownicy słuchający muzyki za pośrednictwem Smart TV powinni być zadowoleni.

Aplikacja Spotify na telewizory wnosi mnóstwo zmian

Spotify w wersji na telewizory otrzymało naprawdę mnóstwo różnych zmian. Wśród nich jest lepsze dostosowanie ekranu domowego pod kątem większych ekranów. Umieszczono tu skróty do ulubionych, ostatnio słuchanej muzyki oraz rekomendacji dostarczanych na podstawie historii odtwarzania. Przeprojektowano również okno playera.

Zdjęcie Spotify na telewizory obsługuje ciemny motyw / Spotify / materiały prasowe

Nowe wersja Spotify na większych ekranach wprowadza również wsparcie dla dark mode, czyli ciemnego motywu. Powoduje on ściemnienie wielu elementów interfejsu w taki sposób, że nie rozpraszają one uwagi. Wyróżnione pozostają najistotniejsze funkcje.

Szwedzi także zauważyli, że ze Spotify na telewizorach może korzystać kilku mieszkańców. Dlatego w aplikacji dodano przełącznik dla kont. W ten sposób szybko można zmienić profil użytkownika i ten aktualnie wykorzystywany widoczny jest w prawym górnym roku okna programu.

Nowości dla wszystkich użytkowników bez płacenia

Spotify przekazało na własnym blogu, że opisane wyżej zmiany zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników platformy. To oznacza, że nie będzie wymagany dostęp poprzez płatną subskrypcję Premium, która w Polsce (w przypadku planu indywidualnego) kosztuje 19,99 zł/miesiąc. Do wyboru jest kilka różnych opcji.

Zdjęcie Nowa aplikacja Spotify na telewizory / Spotify / materiały prasowe

Nowa aplikacja Spotify trafi nie tylko na zgodne telewizory Smart TV. Będzie również dostępna na urządzeniach do streamingu, jak na przykład Google Chromecast. Trafi też na konsole PlayStation, Xbox oraz Nvidia Shield.

Spotify jest najpopularniejszą platformą muzyczną na świecie, która ma również wielu fanów w Polsce. Jeśli zastanawialiście się nad tym, czy w pełni wykorzystujecie potencjał tej aplikacji, to zerknijcie do naszego artykułu, gdzie piszemy o ukrytych funkcjach. Są to opcje, które nie każdy zna.