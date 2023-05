"Squid Game" wraca na ekrany! Tylko trochę inaczej

Pamiętacie "Squid Game"? Jeżeli nie, to szybko nadróbcie zaległości, bo to największy serial Netflixa w historii. Zdecydowanie warto go zobaczyć, zwłaszcza jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do sztampowych amerykańskich produkcji.

Wideo youtube

Zwycięzca mógł być tylko jeden, no i serial niespecjalnie oszczędzał nam krwawych scen. Coraz bardziej wymyślne konkurencje zaskakiwały, a piosenkę z ciuciubabki jestem w stanie usłyszeć w głowie w dowolnym momencie, bo tak często była wykorzystywana w mediach społecznościowych zaraz po premierze popularnego tytułu.

No słuchajcie, serio, co może pójść nie tak, jeśli zrobimy reality show na podstawie "Squid Game"? Niedługo się przekonamy, ponieważ Netflix zapowiedział premierę "Squid Game: The Challenge". Już teraz możemy obejrzeć zwiastun produkcji.

Reklama

Wideo youtube

W konkursie zmierzy się 456 uczestników. Stawka jest wysoka, ponieważ do wygrania jest aż 4,56 mln dolarów. Naturalnie konkurencje są inspirowane tymi, które pojawiły się w serialu, ale zobaczymy też zupełnie nowe. Na szczęście jednak gra nie polega na "wygraj albo zgiń", bo przegrani co najwyżej wrócą do domu z pustymi rękami i pewnie szalonymi wspomnieniami.

No i właśnie, uczestnicy reality show mają być całkowicie bezpieczni. W trakcie nagrań pojawiły się doniesienia o tym, że biorący udział w konkursie narzekali na ujemne temperatury oraz... brak wsparcia Netflixa, ten jednak szybko wydał oświadczenie na ten temat:

Bardzo dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszej obsady i ekipy oraz zainwestowaliśmy we wszystkie odpowiednie procedury. Chociaż na planie było bardzo zimno - uczestnicy byli na to przygotowani - wszelkie twierdzenia o poważnych obrażeniach są nieprawdziwe.

Kiedy obejrzymy "Squid Game: The Challenge"? Premiera jeszcze w tym roku

Premiera reality show zbliża się wielkimi krokami. Przed ekranami spotkamy się pod koniec tego roku, a konkretnie w listopadzie. Jest na co czekać!