To są hity HBO Max w 2023 w roku. Powtórka w święta?

Koniec roku to czas podsumowań. HBO postanowiło jako jeden z pierwszych serwisów podsumować swoje wyniki w 2023 roku. Opublikowano właśnie najpopularniejsze produkcje w HBO Max w ostatnich miesiącach. Jak to wygląda i czy zdążycie nadrobić zaległości w święta? Lider może być tylko jeden, a czy jest to „The Last of Us”? Przekonajcie się z poniższej listy.

Zdjęcie To są hity HBO Max w 2023 w roku. Powtórka w święta? / HBO Max / materiały prasowe