HBO Max ma się w Polsce bardzo dobrze, mimo tego, że to de facto ich koniec. Chodzi oczywiście o zmiany brandingowe i stworzenie nowej platformy o nazwie po prostu Max. To jednak dopiero przed nami, a już lada dzień nowości HBO Max na grudzień. Serwis jak na razie poinformował o tym, co pojawi się w pierwszej połowie miesiąca, ale już wiemy, że będzie się działo!

Nowości HBO Max na grudzień 2023

Na uwagę zasługuje film dokumentalny "Apolonia, Apolonia". Jest to przygoda niezwykłej, młodej artystki. Próbuje ona znaleźć swoje miejsce w świecie szeroko pojętej sztuki. Najmłodsi, ale także starsi miłośnicy superbohaterów na pewno będą zadowoleni z nowego serialu HBO Max, "Moje przygody z Supermenem". Animacja opowie kolejne przygody Clarka Kenta i Lois Lane.

Grudzień to w HBO Max także sporo klasyki, która umili nam świąteczne wieczory. Zacznijmy jednak przekornie, od "Milczenia owiec" ze znakomitą Jodie Foster w roli Clarice Starling. Oprócz tego, do oferty wskoczy m.in. "Mrówka Z", "Ben Hur", "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Uniwersum", "Książę Egiptu", czy "W odwecie". Co jeszcze?

HBO Max - pełna lista nowości na grudzień 2023

1 grudnia

Na planie XX, odc. 48

Zimowy monarcha, odc. 10

Zapach czasu, odc. 1 - 10

Mrówka Z

Wszystkie stare noże

Alleluja

Ben-Hur

Fargo

Spider-Man: Homecoming

Dzikie łowy

Autobiografia

Blue Jean

Cicha dziewczyna

Hotel Transylwania

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 3

Spider-Man: Uniwersum

Jak owce między wilki

Amok

Ivalu

Mazel brouk

Gazowa wróżka

Cafe Marylin

Ostatnia szansa

2 grudnia

Hero Inside, odc. 1 - 2

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe V, odc. 3

4 grudnia

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 3

Pozłacany wiek II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 19

Rick i Morty VI, odc. 8

30 srebrników II, odc. 7

5 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni

6 grudnia



Piękne zdjęcie, cudowne życie

7 grudnia

Czuję Twój oddech, odc. 5 - 6

Boom Boom Bruno, odc. 1 - 6

Julia II, odc. 6

Rap Sh!t II, odc. 6

Bukmacher, odc. 3 - 4

Magiczne pierniki

8 grudnia

Zapach czasu, odc. 11 - 20

Na planie XX, odc. 49

Barbie Dreamhouse Challenge, odc. 1 - 4

Książę Egiptu

Reedukacja Molly Singer

W odwecie

Mam elektryczne sny

Ostatnie życzenie

9 grudnia

Meet the Batwheels, odc. 12

Batwheels: Holiday on Ice

Bugs Bunny Builders: Looneyburg Lights

Cóż za piękny dzień

Kapitan Phillips

Filadelfia

10 grudnia



Apolonia, Apolonia

11 grudnia

Moje przygody z Supermanem, odc. 1 - 2

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 4

Pozłacany wiek II, odc. 7

Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 20

Rick i Morty VII, odc. 9

30 srebrników II, odc. 8

Little Man Tate

Milczenie owiec

12 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni, odc. 2

Trees and Other Entanglements

14 grudnia



Dzieci zła, odc. 1 - 10

Julia II, odc. 7

Rap Sh!t II, odc. 7

Bukmacher, odc. 5 - 6

Świąteczna magia dla każdego

15 grudnia

Zapach czasu, odc. 21 - 30

Na planie XX, odc. 50

Barbie: Gwiezdna przygoda

Bar dobrych ludzi

Najpierw Strzelaj, potem zwiedzaj

Ashkal

Na słodko

Osiem gór