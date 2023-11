Grudzień w SkyShowtime. Dużo nowości, a także wielkie kinowe hity

Spis treści: 01 Grudzień w SkyShowtime

02 SkyShowtime na grudzień - pełna lista nowości

03 SkyShowtime - filmy na święta

Zazwyczaj nowości na kolejny miesiąc poznajemy pod koniec poprzedniego okresu. Teraz jednak jest inaczej, a platforma SkyShowtime chce najwidoczniej przygotować fanów, aby ci rozłożyli swój czas tak, by obejrzeć jak najwięcej w grudniu. I nie będą to tylko produkcje świąteczne, ale do biblioteki wpadną wyjątkowe tytuły, które podbijały kina i domowe ekrany od lat.

Grudzień w SkyShowtime

W zbliżającym się miesiącu dostaniemy hit z ostatnich miesięcy, który na pewno zadowoli miłośników gier komputerowych. Mowa o Super Mario Bros. Film. Jednak to nie wszystko, bo możemy zobaczyć całą serię Indiana Jones czy też Mission: Impossible. Fani filmów gangsterskich na pewno po raz kolejny odpalą trylogię Ojca Chrzestnego. Ci, którzy za świętami nie przepadają mogą zapętlać na swoich telewizorach Grinch: Świąt nie będzie.

SkyShowtime przygotowało również wyjątkowe premiery seriali oryginalnych. To właśnie w grudniu pojawi się Lawmen: Bass Reeves, czyli opowieść o legendarnym stróżu prawa. Tytułowy bohater walczy z bandytami na Dzikim Zachodzie. Jak wiemy, SkyShowtime (i Paramount+) są specjalistami w tego typu produkcjach, co może zatem pójść nie tak?

Z nowości czekać na nas będzie także Smotered. Romantyczna opowieść o młodej kobiecie, która postanawia odłożyć na bok aplikacje randkowe. Poznaje Toma, tworzą związek i wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. Czy na lepsze? Kolejne tajemnice, jakie poznaje mają nas wciągnąć bez opamiętania.

SkyShowtime na grudzień - pełna lista nowości

Grudzień to również kontynuacje rozpoczętych już seriali. Zobaczymy kolejne odcinki Dreamland, Fellow Travelers, debiutującego niedawno Frasiera, czy Specjal Ops: Lioness z Nicole Kidmann. Co jeszcze?

Lawmen: Bass Reeves - od 18 grudnia

Smothered - od 18 grudnia

Dreamland sezon 1 - nowe odcinki co tydzień

Fellow Travelers sezon 1 - nowe odcinki co tydzień

Frasier sezon 1 - nowe odcinki co tydzień

Special Ops: Lioness sezon 1 - nowe odcinki co tydzień

Book Club: Następny rozdział - 10 grudnia

Transformers: Przebudzenie bestii - 15 grudnia

Szybcy i wściekli 10 - 17 grudnia

Super Mario Bros. Film - 24 grudnia

SkyShowtime - filmy na święta

Serwis SkyShowtime poleca również produkcje typowo na święta, które już są dostępne na platformie. Możemy obejrzeć m.in.:

Wesołe kurcze święta

Zły Mikołaj

Grinch: Świąt nie będzie

Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki

Indiana Jones i Świątynia Przymierza

Indiana Jones i ostatnia krucjata

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki

Transformers: Zemsta upadłych

Transformers: Ciemna strona Księżyca

Transformers: Wiek zagłady

Transformers: Ostatni rycerz

Bumblebee

Transformers: Przebudzenie bestii

Zdjęcie Filmy z serii Ojciec Chrzestny już teraz w SkyShowtime / SkyShowtime / materiały prasowe

Zdjęcie Filmy z serii Indiana Jones już teraz w SkyShowtime / SkyShowtime / materiały prasowe

Zdjęcie Filmy z serii Mission Impossible już teraz w SkyShowtime / SkyShowtime / materiały prasowe