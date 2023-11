Spis treści: 01 Jakie serwisy streamingowe są w Polsce?

02 Ceny wszystkich abonamentów

03 Ceny Netflix, HBO i innych - podsumowanie

04 Ile kosztują wszystkie serwisy streamingowe?

05 Pensja minimalna a abonament

Jakie serwisy streamingowe są w Polsce?

W ciągu ostatnich lat do Polski weszło wiele serwisów umożliwiających oglądanie filmów i seriali na życzenie. Rodzimy użytkownik ma zatem duży wybór. Różnią się one ceną i ofertami. Ostatecznie jednak często decydujemy się na więcej niż jedną subskrypcję.

A co gdyby tak wykupić je wszystkie? Postanowiłem sprawdzić, ile kosztują wszystkie serwisy streamingowe w Polsce na miesiąc i na rok. Na szczęście abonament na 12 miesięcy z reguły pozwala nieco zaoszczędzić, zatem nie powinno być tak źle, prawda? Okazuje się, że niekoniecznie.

Ceny wszystkich abonamentów

Swoją wyliczankę zacznę od Netflixa, bo to serwis, z którego korzystam najdłużej. Na przestrzeni lat cena Netflixa zmieniała się, podobnie jak możliwość dzielenia konta z innymi. Obecnie w ofercie platformy są 3 pakiety:

Podstawowy - cena 29 zł/miesiąc;

Standard - cena 43 zł/miesiąc;

Premium - cena 60 zł/miesiąc;

Załóżmy, że interesuje nas pakiet Premium - chcemy mieć wszak najlepszą jakość obrazu i korzystać z serwisu na różnych urządzeniach. Oznacza to, że Netflix na rok będzie nas kosztować aż 720 złotych. To dużo, ale już teraz przyznam, że to właśnie ten serwis streamingowy jest najdroższy. Dalej będzie już tylko "taniej".



Pora na HBO MAX. Ten serwis streamingowy w odróżnieniu od Netflixa oferuje tylko jeden plan, bez podziału na jakość czy liczbę użytkowników. Cena HBO MAX na miesiąc wynosi 29,99 zł, przez co w rozliczeniu miesięcznym za rok usługi zapłacimy 359,88 zł. Na szczęście istnieje możliwość opłacenia subskrypcji HBO MAX z góry na rok za 234,99 zł. Wtedy średnia miesięczna cena wynosi niecałe 20 zł, a my oszczędzamy 125 złotych. Wybierzmy ten pakiet.



Pora na Disney+, czyli kolejny serwis streamingowy z dostępnym jednym pakietem. Niedawno podrożał i obecnie trzeba za niego zapłacić 37,99 zł na miesiąc. Gdyby odnawiać subskrypcję każdego miesiąca, to na koniec roku okaże się, że zapłaciliśmy za to aż 455,88 zł. To sporo, dlatego bardziej opłaca się skorzystać z płatności z góry za 12 miesięcy. Disney+ na rok kosztuje 379,90 zł, dlatego dwa miesiące mamy w gratisie.



Pora odetchnąć od wysokich kosztów i opłacić Amazon Prime Wideo. Tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to bodaj najlepszy serwis streamingowy, jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek ceny do jakości. Cena Amazon Prime na miesiąc to 10,99 zł (131,88 zł na rok), ale za jedyne 49 zł z góry opłacimy sobie abonament na 12 miesięcy. W cenie mamy też darmową wysyłkę z Amazona i darmowe gry oraz dodatki do nich każdego miesiąca.



Czas na SkyShowtime. W tym wypadku opcje są dwie i jedna dotyczy nowych subskrybentów, druga zaś powracających. Dla nowych przygotowano promocyjną ofertę, dzięki której przez pierwsze 3 miesiące zapłacimy 14,99 zł, a następnie 24,99 zł. Oznacza to, że cena SkyShowtime na rok wyniesie nas 269,88 zł.



Teraz Apple TV. W tym wypadku cena jest jedna i wynosi 34,99 zł, choć usługę przetestować można w ramach 7-dniowego okresu próbnego. Nie ma żadnych haczyków i obniżek - cena za rok wynosi 419,88 zł i nie możemy wpłynąć na nią opłatą z góry za 12 miesięcy.



Myślicie że to już koniec? Nic bardziej mylnego, bo przed nami jeszcze kilka innych serwisów. Weźmy na tapet YouTube Premium. Usługa od Google pozwala nam na m.in. oglądanie wideo bez reklam i dostęp do streamingu muzyki. Cena YouTube Premium to 25,99 zł, dlatego za rok zapłacimy 311,88 zł, choć istnieje też opcja dla rodzin i studentów.

Rzućmy okiem na Canal+ Online. Dostęp do telewizji i VOD przez internet to świetna opcja, jeżeli nie chcemy korzystać z dekodera i długiej umowy. Cena miesięczna to 54 zł, ale możemy zaoszczędzić decydując się na pakiet roczny. Przy płatności z góry wyniesie to nas 468 zł (34 zł na miesiąc). Jeżeli będziemy z kolei opłacać usługę każdego miesiąca, to w rok uszczuplimy nasze konto o 648 zł.

Następny w kolejce jest pakiet Polsat Box Go Premium. W tym wypadku cena w czasie obecnej promocji wynosi 30 zł na miesiąc, jeżeli nie interesują nas dodatkowe usług. Jest to 30 zł na miesiąc, dlatego rok korzystania z platformy Polsat Box Go Premium oznacza koszt w wysokości 360 złotych.

Skoro w telewizyjnych klimatach jesteśmy, to dobierzmy do koszyka również Player bez reklam. Usługa na miesiąc to 20 zł, lub 6 miesięcy za 100 zł. Oznacza to, że za rok zapłacimy albo 240 zł (rozliczenie co miesiąc), albo 200 za rok przy płatności co pół roku. Na sam koniec została platforma TVP VOD. Na miesiąc to koszt 9,99 zł, ale bardziej opłaca się płatność z góry za rok, bo wyniesie 44,99 zł.

Ceny Netflix, HBO i innych - podsumowanie

Poznaliśmy już ceny wszystkich usług na miesiąc i na rok, zatem czas na podsumowanie kosztów:

Netflix - 60 zł/miesiąc (720 zł na rok)

HBO MAX - 29,99 zł/miesiąc (359,88 lub 234,99 zł na rok)

Disney+ - 37,99 zł/miesiąc (455,88 lub 379,90 zł na rok)

Amazon Prime - 10,99 zł/miesiąc (131,88 lub 49 zł na rok)

SkyShowtime - 14,99 i 24,99 zł/miesiąc (269,88 zł na rok)

Apple TV - 34,99 zł/miesiąc (419,88 zł na rok)

YouTube Premium - 25,99 zł/miesiąc (311,88 zł na rok)

Canal+ Online - 54 zł/miesiąc (648 lub 468 zł na rok)

Polsat Box Go Premium - 30 zł/miesiąc (360 zł na rok)

Player bez reklam - 20 zł/miesiąc (240 lub 200 zł na rok)

TVP VOD - 9,99 zł/miesiąc (119,88 lub 44,99 zł na rok)

Skąd wynikają rozbieżności w niektórych cenach za rok? Chodzi o możliwość płacenia za usługę co miesiąc, lub z góry na 12 miesięcy. W drugim wypadku od razu ponosimy spory koszt, ale średnio na miesiąc opłata jest mniejsza. W skali roku to oszczędność.

Ile kosztują wszystkie serwisy streamingowe?

Jeżeli zdecydujemy się na opłacenie abonamentów wszystkich platform streamingowych, koszt możemy obniżyć wybierając np. opcje roczne. Wtedy cena jest nieco bardziej korzystna. Koszt wszystkich platform wyniesie wtedy 3458,52 zł. To potężny koszt, ale i tak wynosi mniej, niż gdybyśmy płacili za wszystko co miesiąc.

Gdyby wybrać miesięczne rozliczenie zamiast rocznego, to w przypadku niektórych serwisów koszt będzie większy. W takiej sytuacji w ciągu roku na serwisy streamingowe wydamy około 4037 złotych. Różnica przekracza zatem pół tysiąca, więc zdecydowanie nie opłaca się korzystać z miesięcznie odnawianych subskrypcji - o ile faktycznie zamierzamy korzystać z serwisów.

Pensja minimalna a abonament

1 stycznia 2024 roku w Polsce wzrośnie pensja minimalna. Od nowego roku na konto pracownika wpływać będzie przynajmniej 3 221,98 zł, co oznacza, że miesięczny minimalny zarobek nie pozwoli na opłacenie wszystkich serwisów i platform streamingowych.

Zdaje się jednak, że i tak mało kto pozwala sobie na aż taką ekstrawagancję. Koszt to jedno, ale znalezienie czasu na korzystanie ze wszystkich usług wydaje się być czymś skrajnie niemożliwym, prawda?