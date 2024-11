Filmy i seriale inspirowane prawdziwymi wydarzeniami

Gdy wcześniej zapada zmrok, a opadające liście i często pojawiająca się mgła tworzą nieco tajemniczy i niepokojący nastrój, wiele osób z chęcią sięga po horrory. Taka jesienna aura sprzyja jednak nie tylko oglądaniu horrorów, ale również zagłębianiu się w mroczne historie z kategorii true crime - gatunku, który dotyczy treści inspirowanych faktycznymi wydarzeniami kryminalnymi.

Długie wieczory to idealny czas na zanurzenie się w produkcje opowiadające o prawdziwych zbrodniach. Takie historie potrafią wciągnąć równie mocno jak najstraszniejsze fikcyjne opowieści. Dają przy tym sposobność do zagłębienia się w mroczne zakamarki ludzkiej psychiki i mogą stanowić swego rodzaju przestrogę.

Historie na faktach. True crime na Netflix

Wiele z takich treści jest dostępnych na platformie Netflix, która oferuje szeroki wybór dokumentów i seriali opartych na autentycznych wydarzeniach.

Na Netflix można znaleźć m.in. filmy i seriale o seryjnych mordercach, dokumenty próbujące wyjaśnić zagadkowe zaginięcia czy przedstawić głośne sprawy kryminalne. Oto zestawienie polecanych produkcji true crime na Netflix.

Zdjęcie Na Netflix dostępnych jest wiele produkcji z gatunku true crime - czyli opowiadających o prawdziwych zbrodniach. / Netflix / materiał zewnętrzny

Making a Murderer

Making a Murderer to oparty na faktach program, który kręcono przez ponad 10 lat. Ten amerykański serial dokumentalny o prawdziwych zbrodniach został napisany i wyreżyserowany przez Laurę Ricciardi i Moirę Demos. Trzymający w napięciu thriller dostępny na Netflix ukazuje historie Stevena Avery'ego i Brendana Dasseya, którzy zostali oskarżeni o morderstwo. Jaka jest prawda? Ta seria z gatunku true crime stara się to wyjaśnić.

Zdjęcie "Making a murderer" to jeden z wielu dostępnych na Netflix dokumentów poruszających tematykę prawdziwej zbrodni. / Netflix / materiał zewnętrzny

Bardzo dziki kraj

Ta historia oparta na faktach dotyka tematu działalności sekt. W tym serialu true crime na Netflix pokazano kulisy prawdziwych zdarzeń. Lider kontrowersyjnej sekty stworzył utopijne miasto na pustyni w Oregonie. Wkrótce jego konflikt z sąsiadami wymknął się spod kontroli.

Historia braci Menendezów

"Historia braci Menendezów" oraz "Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów" to film i serial na Netflix, które ukazują życie, kulisy zbrodni i proces braci, którzy zostali skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców. W filmie "Historia braci Menendezów" Lyle i Erik opowiadają swoją wersję wydarzeń. Dramat kryminalny dotyczący życia braci "Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów" to druga część serialowej antologii, której współtwórcami są Ryan Murphy i Ian Brennan ("Dahmer").

Zdjęcie Lyle i Erik Menendezowie zostali skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców. Na Netflix można zobaczyć film i serial dotyczący braci. / Netflix / materiał zewnętrzny

Dahmer

Serial kryminalny "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera" został wyprodukowany przez Ryana Murphy’ego. Produkcja na Netflix opowiada o amerykańskim seryjnym mordercy i kanibalu Jeffreyu Dahmerze. True crime zarysowuje historię Dahmera, ukazuje skalę jego przestępstw oraz zwraca uwagę na to, dlaczego przez kilkanaście lat zbrodniczej działalności morderca nie został złapany. Na Netflix dostępny jest też dokument "Rozmowy z mordercą: taśmy Jeffreya Dahmera", gdzie opowiada on o swoich makabrycznych uczynkach.

Zdjęcie W główną rolę w serialu "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera" wcielił się Evan Peters. / materiały prasowe

Z tej strony Zodiak

Zodiak, seryjny morderca dokonujący zbrodni pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX wieku, nigdy nie został złapany. Jeden z jego listów wysłanych do prasy zaczynał się od słów "This is the Zodiac speaking", a określenie to przylgnęło do przestępcy. Wokół jego osoby narosło wiele teorii. True crime na Netflix pokazuje, jak poszukująca odpowiedzi rodzina ujawnia tropy i wstrząsające zeznania dotyczące morderstw dokonanych przez Zodiaka.

Filmy i seriale true crime na Netflix

W bibliotece serwisu Netflix znaleźć można ogrom innych opartych na faktach kryminałów i thrillerów. Jest tu też wiele pozycji dotyczących historii zbrodni, do których doszło w Polsce. Na Netflix można znaleźć na przykład seriale dokumentalne "Sprawa matki Madzi", "Sprawa Iwony Wieczorek", czy "Tajemnice polskich morderców".

Aby przejrzeć wszystkie dostępne w zasobach platformy streamingowej pozycje z gatunku true crime, wystarczy skorzystać z kodów Netflix. Kategoria true crime na Netflix opatrzona jest numerem 108820.

