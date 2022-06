Seriale to najlepszy sposób na zagospodarowanie wolnego czasu. Szczególnie kiedy mówimy o produkcjach na tyle wciągających, że trudno oderwać nas od ekranu. Wracając po upalnym dniu do domu, albo też spędzając urlop we własnym zakątku, warto rozważyć relaks przy serialach.

10 seriali do zobaczenia w wakacje

Jakie produkcje oglądać w wakacyjne dni? TOP 10 seriali idealnych na upały na pewno Wam pomoże. Są tutaj pozycje zarówno komediowe, jak i te sensacyjne czy też kryminalne. Każdy z nich na pewno wciągnie bez opamiętania na wiele godzin tak, aby zapomnieć o skwarze za oknem.

Santa Clarita Diet - krwisty serial komediowy od Netflixa

Wideo youtube

Być może pierwsze zdjęcia, poster czy nawet zwiastun serialu Santa Clarita Diet odstrasza, ale jest to tylko zgubne, pierwsze wrażenie. Genialna rola powracającej na ekrany Drew Barrymore w mrocznej komedii o małżeństwie, które dotyka dziwna przypadłość. Sheila (Drew Barrymore) pewnego dnia odczuwa głód... ludzkiego mięsa. Od tego momentu małżeństwo Hammondów nie będzie już takie, jak wcześniej. Serial składa się z trzech sezonów.

Dobre miejsce - czy istnieje? Zobacz w Netflix

Serial należy do tych produkcji, które są bardzo wysoko oceniane, jednak nie zdobyły zbyt dużego rozgłosu. W roli głównej zobaczymy tutaj Kristen Bell, której bohaterka, Eleanor Shellstrop budzi się w Dobrym Miejscu. Jak się okazuje zmarła i musi tutaj powalczyć o to, by być lepszym człowiekiem. Cztery sezony na Netflix.

Love - zobacz w Netflixie

Zakończony już niestety serial Judda Apatowa, który jest guru w produkcjach komediowych. Historia Mickey i Gusa, którzy borykają się z codziennym życiem w Los Angeles. Z pozoru kompletnie odmienna para szybko znajduje nić porozumienia. Trzy sezony serialu dostępne są na Netflix.

After Life - jak (nie) cieszyć się z życia? Zobacz serial w Netflixie

Wideo youtube

Produkcja ta zdobyła sporo nagród, ale to nie powinno dziwić. Poznajemy historię Tony’ego, który próbuje odnaleźć sens życia po śmierci swojej żony. Doskonały brytyjski humor, z genialną grą aktorską Ricky-ego Gervaisa na czele. Dramat komediowy, który mimo wszystko ogląda się dość lekko, dostępny jest na Netflix.

Dziewczyny - nietypowa produkcja HBO dobra na wakacyjny wieczór

Dziewczyny to serial, który w swoim czasie był odmienny od wszystkich innych produkcji dookoła. W tym serialu nie spotkamy ideałów, wspaniałego życia i codziennej sielanki. Dziewczyny to typowe przyjaciółki, jakie znamy na co dzień, bez przekoloryzowania i zbędnych fajerwerków.

Sex Education. Trzy sezony w Netflixie idealne na wakacje

Wideo youtube

Znakomita Gillian Anderson powraca i to z rozmachem. Jako seksualna terapeutka doskonale nauczyła syna najważniejszych kwestii życiowych. Otis jednak jest dość nieśmiałym nastolatkiem, który odkrywa doskonały sposób na zarobienie pieniędzy w szkole, a dodatkowo - otwarcie się na rówieśników. Serial Netflix posiada aktualnie trzy sezony.

Atypowy. Serialowa propozycja na ciepłe wieczory

Netflix w tym serialu dotyka ważnej kwestii, a mianowicie spektrum autyzmu, na który cierpi główny bohater. Nastolatek ma problemy ze znalezieniem dziewczyny, co w jego przypadku jest równoznaczne ze zdobyciem ośmiotysięcznika. Cztery sezony serialu Atypowy dostępne są na Netflixie.

The Crown. Cztery sezony zobacz w wakacje, bo nadchodzi piąty

Wideo youtube

Trwający ciągle serial to historia oparta na faktach. Opowiada losy brytyjskiej Królowej Elżbiety II na przestrzeni lat, od kiedy sprawuje władze. Bardzo dobrze przedstawione zarówno te najważniejsze, jak i mniej istotne aspekty jej życia. Serial pozwala poznać obyczaje w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a także skandale, które dotknęły dynastię. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to w Netflixie są cztery sezony, a piąty będzie miał premierę pod koniec 2022 roku.

Good Girls. To nie jest serial o dobrych dziewczynach

Serial tylko z nazwy opowiada o dobrych dziewczynach. Trójka bohaterek, na co dzień mieszkających na przedmieściach, postanawia podreperować swoje budżety, napadając na supermarket. Nie wiedzą jednak, że tym napadem podpadną lokalnemu gangowi. Szybko jednak odnajdują się w nowej rzeczywistości i to zaskakująco dobrze.

The Ranch - sitcom, jakiego nie było. Serial idealny na urlop

Wideo youtube

Jedyny sitcom na tej liście, ale za to idealny na wakacje. Colt, były zawodowy sportowiec, po kolejnych niepowodzeniach zmuszony jest powrócić na rodzinne ranczo. Pomaga ojcu i swojemu bratu w zarządzaniu gospodarstwem, jednak ciągnie się za nim opinia lalusiowatego chłopaka, spędzającego za dużo czasu przed lustrem. Na Netflixie znajduje się osiem sezonów The Ranch.

To oczywiście tylko krótka lista najciekawszych produkcji, jakie umilą czas w wakacyjne upały. Każda z nich jest natomiast bardzo wysoko oceniana i należąca do tych, które wciągają od pierwszego odcinka.