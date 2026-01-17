Ruszył casting do nowego reality show w uniwersum Fallouta

Wczoraj na platformie X pojawił się wpis o castingu do Fallout Shelter - nowego reality show opartego na popularnym serialu Amazona "Fallout" i grze komputerowej o tym samym tytule. Akcja będzie się rozgrywać w ściśle tajnej krypcie Vault-Tec, gdzie uczestnicy (dwellers) będą mieszkać i rywalizować w grach związanych z siedmioma głównymi atrybutami ze świata Fallouta: siłą, percepcją, wytrzymałością, charyzmą, inteligencją, zwinnością i szczęściem (strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility and luck - S.P.E.C.I.A.L).

W trakcie programu testowane będą nie tylko zdolności dwelles'ów, ale także ich lojalność i zawarte sojusze. Zostaną oni postawieni przed serią narastających wyzwań, dylematów strategicznych oraz moralnych rozdroży. Do wygrania jest "ogromna nagroda pieniężna".

Zbieranie zgłoszeń trwa do 15 lutego tego roku, więc można się jeszcze zapisać. Do warunków uczestnictwa w Fallout Shelter wpisane jest m.in. wiek powyżej 21 lat, ważny paszport i konieczność bycia uprawnionym do podróżowania do wszystkich lokalizacji określonych w regulaminie. Całość ma być filmowana w czerwcu 2026 roku i potrwa około 3 tygodni, chociaż wszystko to może jeszcze ulec zmianie.

Sukces serialu "Fallout"

Fallout jest obecnie na 169 miejscu Najlepszych seriali według Filmweba, a na 10 w rankingu Amazona. Akcja rozgrywa się w zdewastowanym przez wojnę nuklearną Los Angeles, gdzie ludzie żyją w podziemnych bunkrach, by ochronić się przed promieniowaniem, mutantami oraz bandytami. Jednak 200 lat po apokalipsie mieszkańcy schronów są zmuszeni powrócić na powierzchnię, gdzie odkrywają zupełnie nowy świat, jakiego nie znali.

17 grudnia 2025 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu serii. Każdy kolejny odcinek publikowany jest co tydzień. Wielki finał zaplanowany jest na 4 lutego 2026 roku, więc jeszcze wszystko przed nami. Całość ma 8 odcinków i można ją obejrzeć na Amazon Prime Video.

Twórcy potwierdzili, że będzie trzeci sezon Fallouta. Planowane jest rozpoczęcie zdjęć w lecie 2026 roku, a nowy sezon pojawi się prawdopodobnie już w 2027 roku.

