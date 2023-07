Viaplay wycofuje się z Polski. Kto pokaże Bundesligę, Premier League i F1?

Wycofanie się z polskiego rynku tak dużego gracza w transmisjach sportowych wywoła niemałe zamieszanie. Doskonale wiemy, że przyroda nie lubi pustki, dlatego wykupione licencje nie rozpłyną się w powietrzu. Co dalej z prawami do transmisji, które do tej pory znajdowały się w rękach Szwedów?

Co z licencjami Viaplay? F1, Bundesliga, Premier League, Liga Europy

Chętnych na sportowe licencje Viaplay w Polsce nie brakuje. Poza platformą streamingową, swoje portfolio wydarzeń i transmisji sportowych ma również Canal+, Eleven Sports czy Grupa Polsat. Jak zwracają jednak uwagę eksperci z branży, sprzedaż lub udzielenie licencji przez Viaplay nie będzie takie proste. Firma uzyskała dostęp do wielu lig piłkarskich i nie tylko poprzez prowadzenie dość "awanturniczej" polityki na rynku. Nierzadko zdarzały się sytuacje, gdy kupowano licencje po cenach znacząco odbiegających od rynkowych.

Obecnie to konkurencja Viaplay ma zdecydowanie lepszą pozycję negocjacyjną. Teoretycznie, ani Canal+ ani inni nadawcy nie muszą godzić się na pierwotnie stawiane przez Szwedów warunki - a ci i tak muszą pozbyć się licencji z uwagi na konieczność łatania dziury w swoich własnych finansach. Świadczą o tym komunikaty wysyłane do świata biznesu, które otwarcie dają do zrozumienia, że firma jest gotowa porozumieć się na wielu płaszczyznach. Pozostaje najważniejsze pytanie - gdzie będzie można oglądać sport, gdy Viaplay wyjdzie z Polski?

Wiele wskazuje na to, że swój udział w rynku poszerzy francuski Canal+. Firma z bardzo mocno ugruntowaną pozycją na polskim rynku straciła w ostatnich latach m.in. prawa do transmitowania angielskiej Premier League (na rzecz Viaplay) i z pewnością będzie chciała je odzyskać. Nie bez powodu krótko po informacji o wyjściu Viaplay z wielu rynków ogłoszono, że Canal+ przejmuje 12% udziałów w Viaplay: