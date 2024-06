Z Netflixa znikają kinowe hity. Zostało kilka dni, by je obejrzeć

Serwisy streamingowe regularnie dodają do bazy zasobów nowości, ale jednocześnie z biblioteki platform znikają niektóre tytuły. Netflix w czerwcu usuwa sporo kinowych hitów, z końcem miesiąca zniknie ponad 30 filmów oraz kilka seriali — zostało tylko kilka dni, by je obejrzeć. Co warto zobaczyć na Netflix, póki jest jeszcze dostępne?

Netflix usuwa w czerwcu ponad 30 filmów oraz kilka seriali. /123RF/PICSEL