Czarny pierścień dymu wyglądał złowieszczo i obracając się, wznosił się do góry. W poniedziałek 27 marca mieszkańcy jednego z moskiewskich osiedli przecierali oczy ze zdumienia, kiedy obserwowali zagadkowy obiekt, który majestatycznie wznosił się do góry. Tuż przed jego pojawieniem się było słychać głośny huk. Filmy pokazujące ten niezwykły fenomen natychmiast trafiły do mediów społecznościowych.