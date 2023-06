Boeing 777X. Powitajcie nowego króla przestworzy

Boeing 777-9 należy do najnowszej serii szerokokadłubowych, dwusilnikowych odrzutowców dalekiego zasięgu 777X. Pierwszy lot samolotu z tej serii odbył się w 2020 roku, a pierwsza maszyna zostanie wprowadzona do użytku w 2025 roku. Do tej pory zbudowano zaledwie cztery samoloty tego typu.

777-9 ma pomieścić 426 pasażerów i ma długość ponad 76 m. Rozpiętość skrzydeł wynosi 65 m, a ich powierzchnia osiąga prawie 520 metrów kwadratowych. Warto zauważyć, że okna są o około 16 proc. większe niż w przypadku samolotów z poprzedniej serii 777, co ma zapewniać pasażerom znacznie lepszy widok. Ponadto o 40 proc. większe są pojemniki na bagaże znajdujące się nad głowami podróżujących. Cały samolot waży ponad 351 500 kg i jest w stanie pokonać jednorazowo 13 500 km.

To, co wyróżnia ten samolot to składane końcówki skrzydeł (o długości 3,5 m), które po raz pierwszy pojawiają się w lotnictwie komercyjnym. Taki zabieg ma m.in. zmniejszać szerokość maszyny, co jest kluczowe w manewrowaniu na zatłoczonym lotnisku. Co ciekawe, wcześniejsze przepisy nie obejmowały tego typu rozwiązań, przez co największa agencja transportowa w USA (FAA) musiała opracować specjalne warunki i wytyczne.

Warto również zauważyć, że 777-9 posiada najmocniejsze silniki lotnicze na świecie GE9X - wirnik ma średnicę aż 3,4 m, a silnik ma długość ponad 2,2 m, który waży ponad 21 200 kg. Dzięki specjalnie wyprofilowanym polimerowym skrzydłom, które zostały wzmocnione włóknem węglowym i dzięki nowym silnikom, samolot ma zużywać o aż 10 proc. mniej paliwa. Ponadto 777-9 ma być najnowocześniejszym samolotem w historii. Wewnątrz kokpitu piloci będą mieli do dyspozycji m.in. specjalne dotykowe ekrany, które "mogą obsługiwać wiele punktów dotyku, umożliwiając dwóm pilotom jednoczesną interakcję", a także wyświetlacze head-up. Szacowana cena zakupu jednego samolotu 777-9 wynosi około 200 mln dolarów.