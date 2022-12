Netflix Preview Club to specjalnie wybrana grupa subskrybentów, która może obejrzeć treści o wiele wcześniej od reszty ludzkości w zamian za wystawienie recenzji i opinii. Obecnie klub liczy około 2 000 osób, jednakże według dostępnych informacji, grono ma się zwiększyć do "dziesiątek tysięcy" na początku 2023 roku. Nowi klubowicze mają zostać wybrani z całego świata.

Członkowie klubu mają za zadanie oglądać przedpremierowo wybrane treści w celu dokonania ich recenzji, dzięki czemu stanowią swego rodzaju grupę badawczą. Klubowicze oglądają filmy i seriale nawet rok przed ich oficjalną premierą. Na podstawie zebranych opinii włodarze platformy decydują, czy serial/film może wejść do ogólnego obiegu bez poprawek, czy trzeba coś zmienić, wyciąć lub dodać. Można zatem uznać, że poszerzenie grupy referencyjnej ma na celu zwiększenie spektrum otrzymywanych recenzji, co może w przyszłości przyczynić się do poprawienia jakości otrzymywanych treści od platformy.

Reklama

Jak twierdzi informator The Scottish Sun: - Oglądasz oryginalne filmy Netflixa przed ich wydaniem i odpowiadasz na pytania ankiety na ich temat. Musisz również podpisać umowę NDA, ponieważ treści są wciąż w końcowej fazie edycji. Dostajesz specjalne konto, a potem otrzymujesz e-maile, gdy jest film do obejrzenia. Zwykle musisz obejrzeć go w ciągu tygodnia.

Z kolei w raporcie WSJ można przeczytać: "Netflix pracuje nad tym, aby każdy dolar wydany na treści przynosił najwyższy poziom uwagi i zaangażowania członków w swojej bazie subskrybentów liczącej 223 mln osób na całym świecie. Streamerzy intensywniej analizują wydatki na treści i koncentrują się bardziej na ich rentowności".

Do tej pory klub Netflixa był tajny, a został ujawniony przez Variety w maju tego roku - sama grupa ma działać od maja 2021 r. Portal donosi, że do tej pory nowi członkowie byli wybierani na podstawie "reprezentowanego szeregu perspektyw". Netflix samodzielnie wysyła zaproszenia do "klubu VIP" w formie e-maila, zatem w najbliższym czasie trzeba uważnie śledzić swoją skrzynkę odbiorczą. Należy także podkreślić, że tego typu grupy nie są niczym nowym i na stałe zadomowiły się m.in. w Hollywood. Włodarze platformy już teraz dysponują wieloma niezbędnymi informacjami dotyczącymi przeglądanych treści, wiedzą m.in. co oglądają subskrybenci, jakie treści są następnie oglądane, a także w którym momencie filmu/serialu ludzie rezygnują z dalszego oglądania.