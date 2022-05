Plastikowe nakrętki od napojów to zmora ludzkości. Są wszędzie w ilościach ogromnych - na plaży, w lesie czy na trawniku. Wszędzie nakrętki, które bardzo trudno zbierać i poddawać recyklingowi. Koncern Coca-Cola dostrzegł ten problem i postanowił temu zaradzić wprowadzając oryginalne rozwiązanie - nakrętkę na stałe przymocowaną do butelki. To ma ułatwić wrzucenie całej butelki do kosza na śmieci.

Nowatorskie rozwiązanie jest testowane na razie jedynie w Wielkiej Brytanii. Do 2024 roku wszystkie napoje koncernu jak Cola, Cola Zero Sugar, Diet Coke, Fanta, Sprite i Dr Pepper będą sprzedawane już tylko w nowych butelkach z dołączoną zakrętką.



Jest to niewielka zmiana. Mamy nadzieję, że będzie miała duży wpływ na środowisko. Gdy konsumenci poddadzą recyklingowi nasze butelki, nie pozostanie żaden korek Jon Woods, dyrektor generalny Coca-Cola w Wielkiej Brytanii

Najnowszy pomysł przywiązywanych nakrętek Coca-Coli w Wielkiej Brytanii to część globalnej akcji "Świat bez odpadów". Jej założenia są ambitne - do 2030 roku mają w 50 procentach pochodzić tylko z recyklingu. Do 2025 roku wszystkie opakowania koncernu mają nadawać się do recyklingu.





Ekolodzy: to wam nie pomoże!

Niektórzy ekolodzy skrytykowali nowy pomysł Coca-Coli uważając, że on nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia świata plastikowymi butelkami.

Niezależnie od tego, czy ich plastikowe nakrętki są na uwięzi czy też nie, to i tak ta firma wciąż produkuje miliardy jednorazowych plastikowych butelek każdego roku. Szkodząc naszemu środowisku, naszym społecznościom i naszemu klimatowi oraz wpływając na nasze zdrowie Graham Forbes, kierownik globalnego projektu tworzyw sztucznych w Greenpeace USA

Co w takim razie proponują ekolodzy? Przestawienie się wyłącznie na pojemniki wielokrotnego użytku. Jest tylko mały problem - rezygnacja z tradycyjnych butelek dla fanów Coca-Coli mogłaby być barierą nie do pokonania.