To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów rekwizytów filmowych. Na aukcję trafił właśnie prawdziwy rarytas - oryginalny strój Batmana, w którym rolę superbohatera zagrał gwiazdor George Clooney w filmie "Batman i Robin" z 1997 roku.

Wykonany jest z najwyższej jakości lateksu, winylu, żywicy i sztucznej skóry. Strój "człowieka nietoperza" zawiera charakterystyczny kaptur Batmana, pełnowymiarową pelerynę, rękawice i buty do kolan. Został nałożony na manekina, który - jak zapewnia sprzedający - ma naturalnej wielkości "hiperrealistyczną głowę" George`a Clooney'a.



Dom aukcyjny Heritage Auctions już teraz przyjmuje zgłoszenia chętnych, choć aukcja stroju Batmana rozpocznie się dopiero 22 lipca. Cena wywoławcza nie jest wygórowana i wynosi "zaledwie" 40 tysięcy dolarów, choć oferta kupna nie może być mniejsza niż 41 tysięcy USD.



Zdjęcie Aby wziąć udział w aukcji trzeba zadeklarować ofertę w wysokości minimum 41 tysięcy dolarów / zdjęcie Heritage Auctions / domena publiczna

Cena stroju Batmana może być zawrotna!

Wystawiony na aukcję strój jest piątym kostiumem tego super bohatera we współczesnej serii filmów o Batmanie. Inspiracją dla autorów miały być podobno greckie rzeźby i ilustracje z... książki o anatomii. I to ostatnie okazało się katastrofalne dla filmu, gdyż kostium Batmana ma wyraźnie... zaznaczone sutki, co natychmiast stało się powodem kpin miłośników serii o "człowieku nietoperzu".

Specjaliści od rynku rekwizytów filmowych są jednak pewni, że dzięki złej sławie ten rekwizyt filmowy może osiągnąć na aukcji rekordową cenę.

Batman to postać, która wśród kolekcjonerów budzi od lat największe emocje. Chętnych do płacenia fortuny za wszelkie akcesoria związane z tym super bohaterem nie brakuje. W maju 2022 roku rzadki numer komiksu przedstawiający postać Batmana na aukcji został sprzedany za ponad... 1,7 miliona dolarów!