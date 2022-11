Najpierw trzeba zacząć od tego, czym jest promieniowanie - jest to strumień cząstek lub fal, które są wysyłane przez dane ciało. Każdego dnia nasz organizm jest narażony na promieniowanie z różnych źródeł naturalnych i sztucznych.

Źródłem naturalnego promieniowania, jest m.in. Słońce, czy pierwiastki radioaktywne, które są obecne w skałach, glebie, powietrzu, w wodzie, a także w jedzeniu. Szkodliwe skutki promieniowania są związane z jego dawką, a nie ze źródłem, z którego pochodzi. Przykładem naturalnego źródła promieniowania są właśnie banany. Posiadają one wysoki poziom potasu, który jest promieniotwórczy. Nie oznacza to, że zjedzenie banana, czy dwóch doprowadzi do chorób popromiennych.

Trzeba podkreślić, że promieniowanie bananów jest znikome i znacznie mniejsze niż naturalne promieniowanie tła, na które jesteśmy wystawieni każdego dnia. Zjedzenie banana w żaden sposób nie zagraża naszemu zdrowiu. Atomy potasu, które pochodzą z tych owoców, pozostają w naszym organizmie zaledwie kilka godzin. Dla porównania, zjedzenie około 50 bananów w krótkim czasie miałby podobny wpływ na nasze ciało jak prześwietlenie zęba.

Co ciekawe w punktach kontrolnych podczas transportu dużych ładunków bananów może dojść do wszczęcia fałszywego alarmu, który ostrzega przed substancjami radioaktywnymi. Alarmy te mogą być wywoływane także przez ziemniaki, czy nawozy potasowe.

Promieniowanie, a radioaktywność, jaka jest różnica?

Oba słowa są często używane zamiennie, lecz nie są dokładnie tym samym. Radioaktywność odnosi się do niestabilnego atomu, który ulega rozpadowi radioaktywnemu. Wówczas uwalniana jest energia w postaci promieniowania. Radioaktywność materiału mówi o szybkości, z jaką się on rozpada oraz o procesach, które za to odpowiadają. Radioaktywność można traktować jako proces, w którym materiały i pierwiastki próbują się ustabilizować, a promieniowanie jako energię uwalnianą w wyniku tego procesu.