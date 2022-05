Na nowych zdjęciach wykonanych przez satelitę Mars Express Orbiter, który należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej widoczny jest gigantyczny system uskoków i rowów, który może przypominać "ślady pazurów". Obszar znany jest jako Tantalus Fossae. Unikalna cecha geologiczna tego fragmentu Marsa została pokazana teraz z większą liczbą szczegółów.

Rowy tektoniczne mają głębokość do 350 metrów, przy szerokości 10 kilometrów, mogą rozciągać się nawet do 1000 kilometrów.

Zdjęcie Sieć rowów tektonicznych ciągnie się przez tysiące kilometrów / ESA/DLR/FU Berlin/CC BY-SA3.0 IGO / materiały prasowe

Obraz został wygenerowany z cyfrowego modelu terenu Marsa oraz przy użyciu kamery stereofonicznej o wysokiej rozdzielczości należącym do ESA Mars Express. "Zdjęcie" przedstawia kolory takie, które byśmy zobaczyli, gdybyśmy widzieli na ten obszar na własne oczy.

Olbrzymia sieć uskoków powstała, gdy kształtował się wulkan Alba Mons. Jego wynoszenie powodowało naprężenia w marsjańskiej skorupie, z czasem skorupa popękała tworząc wielokilometrową sieć rowów tektonicznych (garbeny).

Przebiegają one z północnego wschodu do południowego zachodu. Uważa się, że te struktury nie powstały w tym samym czasie, ale jedna po drugiej. Dało to naukowcom możliwość rekonstrukcji historii geologicznej tego obszaru.

Zdjęcie Obraz wysokościowy wygenerowany komputerowo obszaru Tantalus Fossae / ESA/DLR/FU Berlin/CC BY-SA3.0 IGO / materiały prasowe

Duży krater uderzeniowy, w centrum zdjęć, jest przecięty przez rowy. Wskazuje to na to, że był on już wcześniej obecny, zanim uformował się wulkan i system rowów tektonicznych.

Wulkan Alba Mons jest wulkanem tarczowym (szeroki i spłaszczony stożek, brak gwałtownych erupcji). Jest to największy wulkan na Marsie pod względem powierzchni, z polami przepływu lawy, które rozciągają się na co najmniej 1 350 km od jego szczytu. Jego powierzchnia jest porównywalna z powierzchnią Stanów Zjednoczonych, chociaż jego wysokość wynosi "zaledwie" 6 800 m.

Czym jest Mars Express?

Jest to bezzałogowa misja kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej. Głównym jej celem jest badanie Marsa. W skład misji wchodzi orbiter Mars Express Orbiter - MEO oraz lądownik Beagle 2.

Zadaniem MEO jest m.in. fotografowanie powierzchni planety przy użyciu kamery o wysokiej rozdzielczości oraz badanie składu atmosfery.

Lądownik Beagle 2 miał przeprowadzać badania geologiczne, atmosferyczne oraz poszukiwał śladów życia marsjańskiego. Jednakże nie powiodła się próba lądowania (w 2003 roku), lądownik został uznany za stracony.