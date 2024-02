Głębia Landsort to najgłębszy punkt Bałtyku i... atrakcja w Sopocie

W parku Północnym w Sopocie spacerowicze mogą od kilku miesięcy odnotować obecność kilku sporych, jasnych głazów. To komponenty potrzebne do przygotowania rzeźby "Głębia Landsort", która ma zostać ukończona wiosną bieżącego roku.

Marmurowe bryły to część minimalistycznej rzeźby - wkrótce przeistoczą się w atrakcję, która będzie nie tylko miejscem do odpoczynku, ale i ciekawym projektem do obserwacji bieżących anomalii klimatycznych.

Białe kamienie w parku Północnym w Sopocie. Co to jest?

Marmury to rzeźba o nazwie "Głębia Landsort", która zwyciężyła w wydarzeniu "Baltic Horizons" - międzynarodowym konkursie rzeźbiarskim, organizowanym przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii i Miasto Sopot. Zwycięski projekt stanie w sopockim parku - od kilku miesięcy trwają prace nad rzeźbą. Obiekt będzie nawiązywał do najgłębszego punktu Bałtyku, od którego wziął także swoją nazwę.

Obszar Morza Bałtyckiego między Szwecją a Gotlandią to także jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc tego akwenu. Autor rzeźby, Litwin Andrius Labašauskas nawiązuje więc projektem do ekologicznych problemów morza, stwarzając tym samym miejsce do refleksji.

- "Głębia Landsort" to kolejny przykład zaangażowania Sopotu w ochronę środowiska naturalnego. Rzeźba jest finałowym projektem pierwszej edycji konkursu Baltic Horizons, organizowanego przez ERGO Hestię. Celem konkursu jest promowanie sztuki zaangażowanej w problemy ekologiczne i tworzenie nowych przestrzeni publicznych w Sopocie - wyjaśnia esopot.pl.

Sopot. Rzeźba będzie sygnalizować anomalie klimatyczne

Artysta Labašauskas podjął się stworzenia w sopockim parku minimalistycznego obiektu, reprezentującego negatywną wersję dna Bałtyku, który będzie dodatkowo umożliwiał obserwowanie aktualnych anomalii klimatycznych.

Wszystko za sprawą oświetlenia rzeźby. Atrakcja będzie "reagować na temperaturę" i sygnalizować jej zmiany, podświetlając marmur na czerwono, niebiesko lub biało, w zależności od odchylenia od normy rocznej.

Kolor czerwony pokaże zwiększenie temperatury ponad roczną normę, niebieski - jej spadek, a biały będzie oznaczał, że temperatura jest zgodna z normą roczną.

Biały marmur ma ponadto symbolizować topniejący lód i tym samym funkcjonować niejako w formie pomnika dla zagrożonych lodowców.

Nowa atrakcja nad Bałtykiem - rzeźba "Głębia Landsort"

Prace nad zwycięskim projektem z konkursu "Baltic Horizons" są w toku, a efekt końcowy w postaci "Głębi Landsort" wyposażonej w inteligentny system iluminacji ma zostać zaprezentowany na wiosnę 2024 roku. Artysta w ramach nagrody otrzymał 95 tys. euro, zaproszenie na rezydencję do Sopotu i możliwość przyozdobienia projektem przestrzeni miasta.

Kwota obejmuje wynagrodzenie dla artysty oraz środki na realizację projektu.

Laureat pierwszej edycji konkursu, Litwin Andrius Labašauskas to absolwent Wydziału Rzeźby na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta studiował także w Massachusetts College of Art and Design. Na swoim koncie ma już inne nagrodzone projekty.