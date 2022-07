Prowincja Almeria położona jest w południowi-wschodniej Hiszpanii. Między pasmem górskim Sierra de Gádor na północy, a Wybrzeżem Morza Śródziemnego znajduje się równina Campo de Dalías. Suma opadów nie przekracza tu 250 mm, a jednak rocznie zbiera się 2,5 do 3,5 miliona ton warzyw i owoców. W latach 50. obszar pokryty był karłowatą roślinnością i pastwiskami. Miejscowi usunęli rośliny i zaczęli eksperymentować z uprawami. Rozkładano obornik, a następnie przykrywano go warstwą piasku, co miało regulować temperaturę i ograniczać wysychanie. Ostatecznie, wszystko to przykryli foliowymi osłonami. Okazało się, że takie warunki odpowiadają roślinom.



Pomidor zimą? Już wiadomo skąd

W szklarniach powietrze nagrzewało się szybciej niż na zewnątrz, a ochrona przed wiatrem pozwoliła na utrzymanie większej wilgotności. Sprzyjało to wcześniejszym zbiorom i wydłużeniu wegetacji. Szybko jednak okazało się, że prowizoryczne plandeki nie są trwałym rozwiązaniem i nie wytrzymują promieni słonecznych i morskiej bryzy.

Zaczęto eksperymentować w celu znalezienia trwalszego rozwiązania. Rolnicy zaczęli przechodzić więc na uprawy szklarniowe, a wodę potrzebną do upraw zapewniano dzięki nawadnianiu kropelkowemu, stosowaniu sztucznej gleby czy hydroponice. Szklarnie w Almerii zaczęły zapewniać całej Europie pozasezonowe pomidory, paprykę, ogórki i melony.

Wpływ szklarni na mikroklimat

Co ciekawe, szacuje się, że postawienie szklarni na powierzchni 40 000 hekatów mogło doprowadzić do lokalnego... efektu ochłodzenia. Patrząc z góry widzimy jasną powierzchnię, która ma duże albedo. Oznacza to, że więcej światła jest odbijane, niż pochłaniane. Odwrotnie niż ciemny asfalt, który pochłaniając energię mocno się nagrzewa.



Zdjęcie Prowincja almeria. Zdjęcie satelitarne / NASA Earth Observatory / NASA

Naukowcy w Uniwersytetu w Almerii obliczyli, że w latach 1983-2006 albedo wzrosło nawet o 10 proc. Spowodowało to spadek temperatury o 0,3 st. C na dekadę, w porównaniu do wzrostu temperatury w okolicy o około 0,5 st. C.