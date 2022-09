Całe Wielka Brytania żyje operacją "London Bridge", czyli pogrzebem królowej. Pożegnanie Elżbiety II jest zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, a jednym z najważniejszych elementów jest przygotowanie trumny. I tu wszystkich czeka potężna niespodzianka, bo jest to prawie pancerna skrzynia przypominająca rekwizyt z filmów apokaliptycznych. Największym zaskoczeniem jest to, że są to w zasadzie dwie trumny, z czego jedna jest z drzewa dębowego, a ta wewnętrzna jest wykonana z ołowiu. Całość może ważyć nawet imponujące 300 kilogramów.

Ołowiana trumna dla brytyjskiej monarchini okazała się wodą na młyn dla miłośników teorii spiskowych. Pojawiły się szalone hipotezy, że w ten sposób próbuje się powstrzymać nielegalne próby prześwietlenia trumny promieniami Rentgena i wykrycia, że trumna w rzeczywistości nie zawiera ciała królowej, lecz jest pusta.



Tymczasem rozwiązanie zagadki ołowianej trumny jest związane z brytyjską tradycją. Od wieków zmarli członkowie rodziny królewskiej są chowani w ołowianych trumnach, aby w ten sposób lepiej zakonserwowały się ich zwłoki. Już przed wiekami Brytyjczycy zauważyli, że trumny wyłożone ołowiem spowalniają rozkład ciała i sprawiają, że są bardziej hermetyczne. Ten element jest bardzo ważny, jeśli trumna nie jest chowana do ziemi, ale pozostaje w sarkofagu na powierzchni. Ten rodzaj pochówku był na Wyspach Brytyjskich bardzo drogi i został uznany za synonim bogactwa i luksusu. Z czasem stał się tradycyjnym sposobem pochówku rodziny królewskiej.



Ołowiana trumna gotowa od 30 lat

Śmierć królowej jest dla wielu Brytyjczyków szokiem, gdyż jej osoba towarzyszyła im przez całe dorosłe życie. W sieci pojawiły się filmy pokazujące, jak zmieniała się Elżbieta II w czasie kolejnych lat swojego panowania. Efekt jest intrygujący..



Ale brytyjska królowa od wielu lat przygotowywała się do swojej śmierci. Ołowiana trumna została dla niej zaprojektowana już trzydzieści lat temu i spokojnie czekała na jej ostatni dzień ziemskiej wędrówki. To właśnie w takiej pancernej trumnie Elżbieta II zostanie pochowana u boku swojego męża, księcia Filipa.

W podobnej, ołowianej trumnie została pochowana księżna Diana w 1997 roku.