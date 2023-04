Archeolodzy zauważają, że przebadane kości są niezwykłe, ponieważ do tej pory odnaleziono tylko jedne szczątki psa należącego do rasy brachycefalicznej - udokumentowano je w ruinach Pompejów. Jednocześnie szczątki z Azji Mniejszej są najstarszymi pozostałościami tej rasy. Sugeruje to, że "wcześni Rzymianie" mogli być pierwszymi, którzy hodowali psy o płaskich pyskach.

Naukowców zaskoczył również rozmiar psa — był on mniejszy, niż się spodziewali. Szczątki zostały wydatowane na okres 1942-2118 lat temu. Analizy zębów zwierzęcia wykazały, że ledwo dożył on dorosłości. Pupil został pochowany w grobowcu blisko człowieka, co z kolei sugeruje, że był on jego właścicielem. Może to również wskazywać na to, że pies mógł zostać zabity i pochowany, kiedy zmarł jego pan. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Archaeological Science . W badaniach brali udział również Polacy: prof. Aleksander Chrószcz oraz dr Dominik Poradowski z Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.